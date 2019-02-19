2019-02-19T17:07:31+03:00
Происшествия

Депутат гордумы Дзержинска обматерил женщину и набросился на нее с лопатой из-за ДТП

Инцидент произошел во дворе жилого дома
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Депутат гордумы Дзержинска обматерил женщину и набросился на нее с лопатой из-за ДТПДепутат гордумы Дзержинска обматерил женщину и набросился на нее с лопатой из-за ДТПФото: СОЦСЕТИ
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В Дзержинске разразился скандал после публикации в социальной сети видео, на котором член местного отделения партии «Единая Россия», депутат городской думы Дзержинска Игорь Крашенинников в буквальном смысле нападает на женщину с лопатой. По информации в паблике «ВКонтакте», во дворе жилого дома произошло ДТП с участием депутата. Владелица пострадавшего автомобиля сделала чиновнику замечание, а тот, в свою очередь, схватил лопату и, потрясая ей, будто оружием, стал кричать на женщину.

- Иди, покажи, где я ее тебе задел. *** блондинка, - выругался Игорь Крашенинников. – Учись водить!

Инцидент прокомментировал секретарь НРО партии «Единая Россия», депутат Госдумы Денис Москвин.

- На мой взгляд, случившееся требует соответствующей оценки и серьезных выводов. Подобное поведение члена местного политсовета «Единой России» и заместителя председателя городской думы города Дзержинска недопустимо. Что бы ни послужило причиной конфликта, никому, независимо от своего статуса и положения, не позволено так разговаривать с земляками. Очень жаль, что отдельные члены партии теряют ориентиры, утрачивают уважительное отношение к людям и допускают унижающие других людей высказывания и оценки, - отметил Денис Москвин, добавив, что уже в ближайшую пятницу инцидент будет рассмотрен на заседании президиума регионального политсовета.

Денис Москвин напомнил также, что в декабре на всероссийском съезде партии были утверждены этические нормы поведения.

- Их всего семь, и, помимо прочего, от всех, кто состоит в наших рядах, требуется «отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей», а также «придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении». Думаю, эта ситуация заставит наших однопартийцев более щепетильно отнестись к этическим нормам, - заявил Денис Москвин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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