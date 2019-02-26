2019-02-26T12:46:37+03:00
Общество

Ледяная глыба рухнула на машину в Балахне: владелица чудом избежала трагедии

Теперь автомобиль с трудом подлежит восстановлению [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Лишь по счастливой случайности в результате инцидента никто не пострадалЛишь по счастливой случайности в результате инцидента никто не пострадалФото: "КП" Архив
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Пятиминутная парковка рядом с продуктовым магазином чуть не обернулась трагедией для жительницы Балахны. Пока женщина покупала еду, на ее автомобиль рухнула огромная ледяная глыба, образовавшаяся на крыше пятиэтажного дома.

Юлия буквально на несколько минут отлучилась в магазин, а, вернувшись, обнаружила практически груду металла. Теперь машина с трудом подлежит восстановлению. Как сообщает НРОО «Центр помощи автомобилистам», у транспортного средства теперь проломлена крыша, деформированы стойки, выбито лобовое стекло и задние стекла, а также разрушен бампер.

Фото: «Центр помощи автомобилистам»

Фото: «Центр помощи автомобилистам»

Лишь по счастливой случайности в результате инцидента никто не пострадал.

- Приехала бы я чуть позже, и были бы последствия другие. Обычно я приезжаю в магазин всей семьей, с мужем и детьми, которые ждут меня в машине. Может, мой автомобиль спас кому-то жизнь, ведь на этом месте ходят люди, дети в это время шли из школы, - вспоминает нижегородка.

Женщина лишилась заработка, ведь ее «Лада» приносила доход в семью. По ее словам, на месте происшествия не было никаких знаков или огораживающих лент, предупреждающих о возможности схода льда и снега с крыши дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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