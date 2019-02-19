За похищение людей организатор реабилитационного центра для наркоманов получил пять лет колонии

Летом 2017 года весь Нижний Новгород был потрясен новостью о закрытии сразу нескольких псевдореабилитационных центров для алкоголиков и наркоманов. Один из них находился в деревне Ройка Кстовского района. Его создателем был 31-летний Алексей Аниканов, прежде и сам являвшийся наркоманом.

- В 2017 году подсудимый, располагая информацией о том, что зависимые от алкоголя или наркотических веществ лица не желают проходить курсы социальной реабилитации, за денежное вознаграждение вместе с неустановленными следствием лицами, лично неоднократно совершал похищения нарко- и алкоголезависимых граждан по просьбам их родственников и доставлял их в реабилитационный центр, расположенный в дер. Ройка Кстовского района, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. - Ежемесячное содержание в центре обходилось родственникам в 30 тысяч рублей. Так называемые реабилитанты удерживались на территории центра и вынуждены были подчиняться правилам, согласно которым они не имели возможности свободно передвигаться за пределы центра. При этом родственники зависимых граждан были введены в заблуждение относительно законности и результативности нахождения их в реабилитационном центре.

Как сообщает следствие, в январе 2017 года подсудимый совместно с подельником в Дзержинске похитил 38-летнего мужчину, страдающего алкогольной зависимостью, и привез его в реабилитационный центр. Только за его доставку он получил от родственницы 8 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев, в июле 2017 года, он вместе с подельником похитил 35-летнего наркомана. Чтобы его легче было перевезти, он ввел ему транквилизатор.

- В ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. - Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Несмотря на приговор суда, многие бывшие подопечные центра выступили в защиту Алексея Аниканова.- Этот центр – единственный шанс для наших детей. Вообще когда у тебя такой ребенок, есть только два легальных пути: либо оставить его дома и наблюдать, как он умирает, либо отдать в психушку, где из него сначала сделают овощ, потом «прочистят кровь», и спустя два дня после выписки он снова начнет колоться. И есть третий путь, нелегальный - это отдать его в такой реабилитационный центр, - объясняли родители наркоманов.

По словам самих пациентов, тот курс, по которому работал Алексей, это всемирно известная программа «12 шагов», представляющая собой немедикаментозное лечение наркомании.

- Таких центров по всей России сотни, если не тысячи, - уверяли бывшие наркоманы. - В них пациенты прорабатывают все свои психологические проблемы, свои обиды и разочарования в жизни. По сути, они учатся жить заново - и все это без лекарств и медицинских препаратов. И помогают им в этом излечившиеся товарищи.

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