Манеж, ракушка и знак бесконечности: Нижегородцы рассказали, каким хотят видеть стадион «Водник»

Вечером 18 февраля в Доме архитектора было многолюдно - нижегородцы откликнулись на призыв городских властей публично поговорить о судьбе стадиона «Водник».

- Что планируете? - прямо спросили жители.

- Пока ничего. Только обсуждать! - ответили организаторы.

На встрече 18 февраля жители рассказали, каким хотят видеть стадион "Водник".Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Народ, конечно, повозмущался, но свои идеи все же изложил. Первой слово взяла председатель совета многоквартирного дома № 4 по улице Володарского Евгения Громова, которая заявила, что «Водник» должен остаться спортивной зоной, доступной для широкой публике.

- Мы категорически против нового строительства с забиванием свай и рытьем котлована. Если там начнутся строительные работы, фундаменты жилых домов просто-напросто поплывут, а панельные дома сложатся как карточные домики, - отметила активистка.

Административное здание на территории стадиона признано аварийным. Специалисты убеждены, что восстановлению оно не подлежит.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

За доступность стадиона высказался и спортсмен Леонид Смирнов. Мужчина подчеркнул, что «Водник» в отличие от «Динамо» более доступный для любителей активных видов спорта.

- Пусть таким и остается. Честно говоря, не вижу смысла в новом строительстве, когда есть возможность восстановление трибун и беговой дорожки, - сказал нижегородец. - Сам я занимаюсь бегом и считаю, что дорожка на «Воднике» должна остаться асфальтовой. Для бега и роликов самое то!

Пенсионер Александр Ершов высказался за вариант с крытым стадионом. По его мнению, там вполне можно сделать манеж.

- А нам не нужен крытый стадион! Мы хотим кататься на лыжах, - выкрикнули из зала.

Спортсмены просят оставить асфальтовые дорожки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Аналогичного мнения придерживается представитель общественной спортивной организации Борис Бабенко, предложивший развивать на «Воднике» регби.

- Мы заинтересованы в том, чтобы стадион был открытый, - сообщил Бабенко. - Со своей стороны мы готовы участвовать в развитии стадиона, например, привлекать спонсоров к разработке концепции.

Вместе с тем директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры Павел Милославский уверен, что на стадионе можно и нужно проводить культурные мероприятия. Одно, к примеру, должно состояться там в конце августа.

- Мы хотим поставить в развалинах стадиона оперу на тему греческих трагедий с привлечением ведущих певцов России. Знаете, есть известная греческая легенда «Демофонт», на которую написано около 75 опер. Это будет настоящая опера в формате уличного театра, - поделился Милославский.

Прозвучало предложение убрать часть зрительных мест и сделать там ракушку.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В свою очередь председателб ТСЖ дома № 37а по Грузинской улице Геннадия Круглова попросил обратить внимание на отсутствие ливневой канализации в районе стадиона.

- Когда начинает таять снег, вся вода течет к нашему дому, а потом по всей Грузинской. Второй момент - теплотрасса, которая идет до «Теплоэнерго». Сейчас она находится на улице, но, наверное, ее надо спрятать под землю. И еще, парковка возле нашего дома идет в уровень со стадионом. Не получится так, что после перепланировки стадион будет выше парковки?

Вопрос остался без ответа. Зато директор стадиона Дмитрий Комаров подтвердил, что проблема с отсутствием ливневки, действительно, есть и ее надо непременно надо решать.

- Ливневая канализация - наша главная проблема. К стадиону стекается вся вода с площади Лядова по улице Горького, - констатировал мужчина.

А вообще, по его словам, не стоит изобретать велосипед. На стадионе есть все необходимое для занятий спортом. Нужно лишь привести его в порядок.

Также зашла речь о старом проекте реконструкции стадиона, некогда подготовленного «НижегородгражданНИИпроектом». При его разработке архитекторы выяснили, что ливневки были закатаны в асфальт в преддверии какого-то праздника, но их можно откопать. Что касается теплотрассы, то проведенный анализ показал: спрятать их не получится, а вот задекорировать - пожалуйста.

- Сейчас мы предлагаем просто благоустроить территорию, оставив асфальтовые дорожки, - уточнила представитель департамента градостроительного развития и архитектуры Ольга Карцева. - Также есть идея с помощью рельефа закольцевать нижнюю (400 метров) и верхнюю (600 метров) дорожки, тогда получится тысячеметровая восьмерка - знак бесконечности.

Кроме того, прозвучала идея установить на старых вышках стенки для скалолазания и сделать ракушку, убрав часть зрительных мест.

Сюрпризом для многих стало заявление директора проектной организации «Геокомплекс» Светланы Крюковой о том, что на протяжении полугода они вместе с региональным отделением ОНФ разрабатывают свой проект реконструкции «Водника». Правда, реализация его потребует немалых инвестиций.

- Поэтому предлагаем просто сделать ремонт. Это будет максимально быстро и при этом с минимальными затратами, - заверила эксперт.

По итогам встречи 18 февраля будет создана рабочая группа, которая впоследствии займется формированием концепции развития территории.

ОФИЦИАЛЬНО

Зоя Рюрикова, директор Института развития городской среды Нижнего Новгорода:

- Могу точно сказать, что капитального строительства на стадионе «Водник» не будет. Проектов и идей много, наша задача – собрать конференцию, чтобы обсудить их и понять, что берем с собой в проект, а что у нас не проходит. О стоимости проекта пока говорить рано - смету сделаем, когда появится проект. Источники финансирования также не могу озвучить. Вариантов несколько, возможно источник будет не один. В целом я очень рада, что дело сдвинулось.

ЦИФРА

3,6 га - площадь стадиона «Водник» в центре Нижнего Новгорода

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