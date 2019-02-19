Глеб Никитин: «Мониторинг соцсетей увеличил оперативность с вывозом мусора»

Увеличить оперативность в решении проблем с вывозом мусора в Нижегородской области удается благодаря мониторингу социальных сетей, который ведут нижегородские чиновники. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании о переходе российских субъектов на новую систему обращения с ТКО.

- Наши специалисты мониторят популярные социальные сети на предмет подобных жалоб, - цитирует ТАСС слова Глеба Никитина. - Увидели сообщение с фотографией переполненного контейнера – это сразу оценивается как сигнал к действию. Как правило, специалисты реагируют на подобное сообщение в течение трех-пяти часов. Самое позднее реагирование со стороны регионального оператора – это полтора дня. Его мы считаем некачественным.

По словам губернатора, каждый день на его сотовый телефон приходит больше десятка фотоотчетов о решенных в Нижегородской области проблем с вывозом мусора. Их же размещают в социальных сетях.

Напомним, Нижегородская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года.