ЛУКОЙЛ поддержал XI региональный турнир по художественной гимнастике в городе Кстово

11-й Региональный турнир по художественной гимнастике «Метелица» прошел с 15 по 17 февраля на базе спортивного комплекса Международной Олимпийской Академии Спорта в городе Кстово Нижегородской области при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Данное мероприятие включено в официальный календарный план региональных спортивных соревнований по художественной гимнастике на 2019 год и является классификационным, то есть позволяет выполнить нормативы на присвоение спортивных разрядов.

- Это самый первый и крупный турнир в городе Кстово по художественной гимнастике, в котором приняли участие около 650 гимнасток из разных городов России, от самых юных участниц до кандидатов в мастера спорта. Соревнования такого уровня составляют очень важную сторону подготовки спортсмена, так как соревновательный опыт неоценим, является одним из значимых мотиваторов и способов достижения цели, а также направлен на формирование свойств личности и личных психических качеств спортсмена, - отметила организатор соревнований, президент общественной организации «Спортивная федерация художественной гимнастики города Кстово Нижегородской области» Жанна Кливитенко.

В мероприятии приняли участие глава города Кстово Михаил Гоголев, глава администрации Кстовского муниципального района Виталий Ковалев, заместитель главы администрации Кстовского муниципального района Леонид Стрельцов.

- Компания «ЛУКОЙЛ» много лет поддерживает турнир по художественной гимнастике «Метелица». Политика помощи спорту в регионе – это ответственность. И мы стараемся ежегодно поддерживать спортивные соревнования различного уровня. Турнир «Метелица» - это не только яркий праздник художественной гимнастики, но и хорошая основа, фундамент для развития достижений его участников, - подчеркнул заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.