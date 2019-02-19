2019-02-19T16:28:19+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поддержал XI региональный турнир по художественной гимнастике в городе Кстово

Мероприятие позволяет выполнить нормативы на присвоение спортивных разрядов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
ЛУКОЙЛ поддержал 11-й Региональный турнир по художественной гимнастике в городе КстовоЛУКОЙЛ поддержал 11-й Региональный турнир по художественной гимнастике в городе Кстово
Изменить размер текста:

11-й Региональный турнир по художественной гимнастике «Метелица» прошел с 15 по 17 февраля на базе спортивного комплекса Международной Олимпийской Академии Спорта в городе Кстово Нижегородской области при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Данное мероприятие включено в официальный календарный план региональных спортивных соревнований по художественной гимнастике на 2019 год и является классификационным, то есть позволяет выполнить нормативы на присвоение спортивных разрядов.

- Это самый первый и крупный турнир в городе Кстово по художественной гимнастике, в котором приняли участие около 650 гимнасток из разных городов России, от самых юных участниц до кандидатов в мастера спорта. Соревнования такого уровня составляют очень важную сторону подготовки спортсмена, так как соревновательный опыт неоценим, является одним из значимых мотиваторов и способов достижения цели, а также направлен на формирование свойств личности и личных психических качеств спортсмена, - отметила организатор соревнований, президент общественной организации «Спортивная федерация художественной гимнастики города Кстово Нижегородской области» Жанна Кливитенко.

В мероприятии приняли участие глава города Кстово Михаил Гоголев, глава администрации Кстовского муниципального района Виталий Ковалев, заместитель главы администрации Кстовского муниципального района Леонид Стрельцов.

- Компания «ЛУКОЙЛ» много лет поддерживает турнир по художественной гимнастике «Метелица». Политика помощи спорту в регионе – это ответственность. И мы стараемся ежегодно поддерживать спортивные соревнования различного уровня. Турнир «Метелица» - это не только яркий праздник художественной гимнастики, но и хорошая основа, фундамент для развития достижений его участников, - подчеркнул заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"С клиентками не сплю, это невыгодно": откровения фитнес-тренера о том, как разводят новичков в спортивных клубах
Инструктор по железу рассказал «КП», можно ли быстро похудеть, какие ошибки совершают те, кто приходит в зал впервые и как найти себе тренера, который не испортит все
«Великая Россия» в законе: экспертиза не нашла экстремизма в картине Васи Ложкина
Художник сделал ироничную карту Евразии, на которой написал, как якобы называют жителей ближнего зарубежья в России. Это вызвало споры в Роскомнадзоре, Минюсте, прокуратуре и суде
Новости 24
В Нижнем Новгороде выберут лучшего дворника
Житель Сергачского района, жестоко убивший жену и тещу, пойдет под суд
Нижегородец убил товарища, заплатившего за него в кафе
В Нижегородской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей
«Нижегородская областная фармация» получила статус оператора льготного лекарственного обеспечения
Дом на Вятской улице был сдан с нарушениями
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума совета при Президенте России
68-летний мужчина погиб под колесами неизвестного автомобиля в Кстовском районе
Нерадивым родителям четверых детей из Дальнеконстантиновского района грозит суд
Прокуратура выявила нарушения в детской больнице Балахны
Товарооборот Нижегородской области с Турцией увеличился на 55% за 2018 год
Стало известно, кто из нижегородских спортсменов примет участие в универсиаде в Красноярске
ЛУКОЙЛ поддержал проект «Нижегородчина – земля согласия»
Карповский рынок все же планируют снести
Безработный борчанин зарезал сиделку своего товарища
31-летний мужчина убил возлюбленную из-за ревности в Нижегородской области
Нижегородская область направила более 95 миллиардов рублей на реализацию майских указов в 2018 году
ИП Комраков выиграл суд у администрации Нижнего Новгорода