На строительство канатных дорог в Нижнем Новгороде уйдет 8 миллиардов рублей

О строительстве новых канатных дорог в Нижнем Новгороде заговорили еще в 2012 году, когда первая канатка стала едва ли не главной городской достопримечательностью. Тогда областные власти рассчитывали построить сразу три канатные дороги: от станции метро «Парк культуры» до Щербинок, от станции метро «Заречная» до проспекта Гагарина и от стадиона «Нижний Новгород» до набережной Федоровского.

Взяться за масштабную стройку собиралась французская компания РОМА, построившая в нашем городе первую канатку на Бор. Однако финансовый кризис, пересмотр инвестиционных проектов и подготовка к мундиалю отложили все эти наполеоновские планы в долгий ящик. Большинство нижегородцев про них и вовсе забыли, как вдруг на прошедшем в Сочи Российском инвестиционном форуме эти проекты реанимировали.

На этот раз в Нижнем Новгороде собираются построить две канатные дороги - от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария» и от Автозаводского района до поселка Новинки Богородского района. Реализацию этих проектов на себя возьмет совместное российско-французское предприятие, создателями которого выступила все та же компания РОМА и АО «Курорты Северного Кавказа». Срок действия заключенного соглашения составляет десять лет. За это время в реализацию проекта планируется привлечь около восьми миллиардов рублей инвестиций.

- Канатная дорога - востребованный и удобный способ передвижения с точки зрения и транспортной доступности, и туристической привлекательности, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Две новые ветки позволят разгрузить текущий трафик двух мостов, наши жители будут быстрее добираться из нагорной в заречную часть и обратно. Крайне важно, что проект способствует транспортному оснащению нижегородской агломерации.

Транспортный эксперт Александр Седов назвал канатные дороги «произвольной программой», а не обязательной. По его мнению, учитывая состояние транспортной сети Нижнего Новгорода, нужно развивать другой транспорт, в первую очередь, рельсовые системы: это легкое метро, классическое метро, скоростной трамвай и обычный трамвай.

- Также необходимо совершенствовать дорожно-транспортную сеть. Она у нас далека от идеала. Мы отстаем в два раза от тех планов, в которых прописано строительство новых дорог, - напоминает Седов. - Нам нужно строить мосты и дороги, а канатка - это такая розочка на торте. Прежде чем ее делать, нужно испечь сам торт. А его мы пока не испекли. Кроме того, канатные дороги должны встроиться в ту транспортную систему, которая есть: с пересадочными узлами, хабами, просчитанным пассажиропотоком. А ничего этого в Нижнем Новгороде пока нет.

А вот мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уверен, что больше всех от реализации проекта по строительству двух новых канаток выиграют нижегородцы, которые смогут посещать культурные и спортивные мероприятия на разных площадках города. По мнению Панова, проект также позволит привлечь серьезные частные инвестиции, что очень важно для развития экономики Нижнего Новгорода.

КОМПЕТЕНТНО

Борис Шлом, глава ООО «Национальные канатные дороги»

- Сегодня Нижний Новгород - пожалуй, самый яркий пример эффективной эксплуатации городской канатной дороги, построенной через Волгу. Мы благодарны руководству региона, которое привлекло к дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры города именно нашу компанию, которая, по сути, создает с нуля российскую отрасль проектирования, строительства и эксплуатации канатных дорог.