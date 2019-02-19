2019-02-19T14:17:17+03:00
Общество

Нижегородцы вышли на митинг против строительства храма в сквере на улице Прыгунова

Жители считают, что на Автозаводе и без того много церквей [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Сход жителей на улице Прыгунова состоялся 16 февраля. Фото: Юрий ПоповСход жителей на улице Прыгунова состоялся 16 февраля. Фото: Юрий ПоповФото: СОЦСЕТИ
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Шумным и очень эмоциональным получился митинг, на который десятки жителей Автозавода вышли 16 февраля, чтобы донести до нижегородских властей единственную мысль: храм в сквере на улице Прыгунова не нужен!

Жители Автозаводского района вышли на митинг против строительства храма в сквере на улице Прыгунова.Активисты записали видео-обращение к местным властям

- Услышьте нас и не стройте на этом месте храм. Найдите, пожалуйста, альтернативу, - чуть ли не умоляют нижегородцы.

Собравшиеся обратили внимание на то, что в целом ничего против религиозных построек не имеют. Их крайне беспокоит перспектива жить в домах с видом на золотые купола, тогда как у многих дети, которым надо где-то гулять.

- Сделайте эту зону зеленой, чтобы здесь могли отдыхать дети и взрослые, - заявили одни.

- Продлите сквер до остановки «Улица Прыгунова» и восстановите обелиск погибшим милиционерам, - подхватили другие.

Владельцы же собак вовсе попросили обустроить небольшую территорию для выгула их питомцев, пообещав следить за ней и всегда содержать в чистоте. А что до церквей, то их в округе, по словам местных жителей, предостаточно: на улице Веденяпина, около больницы № 40, в микрорайоне «Юг», в 35-м квартале и так далее.

На сходе активисты записали видео-обращение для главы городской администрации Владимира Панова, в котором пригласили чиновника на встречу 2 марта, чтобы обсудить вопрос переноса строительства храма на альтернативный участок.

- Автозаводцы выбрали этот формат, поскольку иногда это единственный способ, чтобы достучаться до властей. Ведь иногда случаются чудеса, когда россияне только через видео-обращение могут решить волнующие вопросы, - отметила правозащитник Мария Попова.

Кстати, в нежелании видеть храм в благоустроенном сквере нижегородцев поддерживает городская Общественная палата.

- Мы предлагаем выделять под религиозные объекты другие места, а не парки и скверы нашего города, - заявил член Общественной палаты Нижнего Новгорода Юрий Попов. - Также считаем необходимым продолжить благоустройство сквера на улице Прыгунова, сделать там много детских площадок и то, что просят автозаводцы.

Напомним, благоустройство сквера в Автозаводском районе велось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В итоге там появились две детские и три спортивные площадки с теннисными столами, полем для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а также девять площадок для тихого отдыха с качелями, цветниками и скамейками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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