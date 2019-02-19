«Теплоэнерго» заменило три километра трубопроводов с начала 2019 года

С начала 2019 года АО «Теплоэнерго» провело работы по замене трех километров трубопроводов без привлечения подрядных организаций.

Речь идет о замене транзитных трубопроводов, проходящих по подвалам и техническим подпольям.

- Теплоэнерго выполняет работы круглый год, что обусловлено коротким межотопительным периодом, транспортными и другими ограничениями. График ремонтов составляется с учетом сезонного фактора: в осенне-зимний период работы проводятся при непрерывном обеспечении теплоснабжения потребителей с использованием дублирующих трасс, - рассказал генеральный директор компании Илья Халтурин.

За последний месяц 2018 года «Теплоэнерго» организовало шесть дополнительных бригад для ремонта. Уже с 1 января они вышли на объекты в Сормовском, Канавинском, Советском и Приокском районах Нижнего Новгорода.

Компания планирует в 2019 году заменить более 30 километров трубопроводов, а это - почти треть ремонтной программы предприятия.