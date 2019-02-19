2019-02-19T11:08:09+03:00
Общество

Соревнования, полевая кухня и танцы: Что ждет нижегородцев на катке «Зимняя сказка» 23 февраля

Появилась программа празднования Дня защитника отечества на катке рядом со стадионом «Нижний Новгород»
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Празднование начнется в 13:10Празднование начнется в 13:10Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

В эту субботу миллионы мужчин будут принимать подарки и поздравления с Днем защитника отечества. В Нижнем Новгороде тоже будут различные праздничные мероприятия, а на катке рядом со стадионом, построенным к чемпионату мира по футболу, будет организована целая программа.

Как сообщает ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий», каток 23 февраля будет работать с 11:00 до 23:00.

Празднование начнется в 13:10. Рядом с главной сценой на территории «Зимней сказки» состоится массовый танцевальный флэшмоб, в котором примут участие профессиональные танцоры, курсанты МВД и волонтеры.

Также с 13:10 до 13:40 на площадке рядом с искусственным льдом пройдут соревнования по функциональному многоборью. Команды будут соревноваться в перетягивании каната, отжиманиях и махах гирями.

В 13.40 все присутствующие мужчины смогут принять участие в тушении пожара, проверить себя на меткость в тире и оказать первую медицинскую помощь, а после этого поощрить себя вкусным обедом с полевой кухни.

В рамках программы пройдет бесплатный мастер-класс и показательные выступления команды по синхронному катанию «Арабеск», хоккейный матч между личным составом МЧС и Нацгвардии, спортивная игра «Марш-бросок», конкурс «Конёк-не горбунёк», танцевальное шоу. И без массовых катаний под музыку, конечно, никуда.

Возрастное ограничение: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Людмила Полянова: Если школьник не станет гражданином, ему все равно — помогали татары захватывать Крым или освобождать его от немцев!
Психоаналитик, директор центра психологической поддержки «Личность» прокомментировала «КП» скандал с учебником истории в Крыму
Новости 24
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума совета при Президенте России
68-летний мужчина погиб под колесами неизвестного автомобиля в Кстовском районе
Нерадивым родителям четверых детей из Дальнеконстантиновского района грозит суд
Прокуратура выявила нарушения в детской больнице Балахны
Товарооборот Нижегородской области с Турцией увеличился на 55% за 2018 год
Стало известно, кто из нижегородских спортсменов примет участие в универсиаде в Красноярске
ЛУКОЙЛ поддержал проект «Нижегородчина – земля согласия»
Карповский рынок все же планируют снести
Безработный борчанин зарезал сиделку своего товарища
31-летний мужчина убил возлюбленную из-за ревности в Нижегородской области
Нижегородская область направила более 95 миллиардов рублей на реализацию майских указов в 2018 году
ИП Комраков выиграл суд у администрации Нижнего Новгорода