Соревнования, полевая кухня и танцы: Что ждет нижегородцев на катке «Зимняя сказка» 23 февраля

В эту субботу миллионы мужчин будут принимать подарки и поздравления с Днем защитника отечества. В Нижнем Новгороде тоже будут различные праздничные мероприятия, а на катке рядом со стадионом, построенным к чемпионату мира по футболу, будет организована целая программа.

Как сообщает ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий», каток 23 февраля будет работать с 11:00 до 23:00.

Празднование начнется в 13:10. Рядом с главной сценой на территории «Зимней сказки» состоится массовый танцевальный флэшмоб, в котором примут участие профессиональные танцоры, курсанты МВД и волонтеры.

Также с 13:10 до 13:40 на площадке рядом с искусственным льдом пройдут соревнования по функциональному многоборью. Команды будут соревноваться в перетягивании каната, отжиманиях и махах гирями.

В 13.40 все присутствующие мужчины смогут принять участие в тушении пожара, проверить себя на меткость в тире и оказать первую медицинскую помощь, а после этого поощрить себя вкусным обедом с полевой кухни.

В рамках программы пройдет бесплатный мастер-класс и показательные выступления команды по синхронному катанию «Арабеск», хоккейный матч между личным составом МЧС и Нацгвардии, спортивная игра «Марш-бросок», конкурс «Конёк-не горбунёк», танцевальное шоу. И без массовых катаний под музыку, конечно, никуда.

Возрастное ограничение: 6+