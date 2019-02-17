Нижний Новгород принял масштабную эстафету "Дорога памяти"

Эстафета "Дорога памяти", охватывающая всю страну, добралась до столицы Приволжья. По этому случаю 17 февраля около памятника павшим в Афганистане на территории парка "Швейцария" состоялось торжественное мероприятие, в котором поучаствовали сотрудники и ветераны Следственного комитета РФ, учащиеся кадетских классов, ветераны Великой Отечественной войны и Афганской войны, представители областного правительства и полпредства.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

По информации пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области, к собравшимся обратился глава ведомства Андрей Виноградов. Он отметил значимость проводимой Следственным комитетом России эстафеты как символа преемственности поколений.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Отдавая дань уважения защитникам Отечества, участники эстафеты поместили в кисет и капсулу, символизирующую гильзу, землю со значимых мест Поволжья, где ковалась Великая Победа. А затем вручили ее руководителю СУ СКР по региону.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Уже скоро капсула с землей отправится в следующий город, принимающий эстафету "Дорога памяти", - Казань.