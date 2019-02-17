2019-02-17T19:09:23+03:00
Общество

Нижний Новгород принял масштабную эстафету "Дорога памяти"

Участники мероприятия поместили в капсулу землю со значимых мест Поволжья, где ковалась Великая Победа [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской областиФото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Эстафета "Дорога памяти", охватывающая всю страну, добралась до столицы Приволжья. По этому случаю 17 февраля около памятника павшим в Афганистане на территории парка "Швейцария" состоялось торжественное мероприятие, в котором поучаствовали сотрудники и ветераны Следственного комитета РФ, учащиеся кадетских классов, ветераны Великой Отечественной войны и Афганской войны, представители областного правительства и полпредства.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

По информации пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области, к собравшимся обратился глава ведомства Андрей Виноградов. Он отметил значимость проводимой Следственным комитетом России эстафеты как символа преемственности поколений.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Отдавая дань уважения защитникам Отечества, участники эстафеты поместили в кисет и капсулу, символизирующую гильзу, землю со значимых мест Поволжья, где ковалась Великая Победа. А затем вручили ее руководителю СУ СКР по региону.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Уже скоро капсула с землей отправится в следующий город, принимающий эстафету "Дорога памяти", - Казань.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Высокопоставленный инспектор из Москвы застрял в лифте в Элисте во время проверки сферы ЖКХ в Калмыкии
Главе комиссии ОП РФ по ЖКХ Игорю Шпектору, которому как раз перед этим инцидентом жители жаловались на работу подъемников в их доме, пришлось провести взаперти полчаса
Новости 24
В Нижнем Новгороде нашлась 16-летняя Ксюша Обыденова
День защитника Отечества отметят в Нижегородском театре оперы и балета
Соревнования по охотничьему биатлону пройдут в Дзержинске
Нижегородцы выстроятся в гигантскую звезду российском армии
В Нижнем Новгороде почтили память великого князя Георгия Всеволодовича
Двух наркосбытчиков поймали в Нижнем Новгороде
Метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 18 февраля
Летние площадки нижегородких кафе планируется сделать в едином стиле
Лингвистическая солянка пройдет в Нижнем Новгороде 21 февраля
Житель Арзамасского района избил женщину в ходе пьяной ссоры
Нижегородцы могут бесплатно привить животных против сибирской язвы
В Нижнем Новгороде разыскивается 16-летняя Ксюша Обыденова
Авиационное патрулирование лесов увеличат в Нижегородской области
У Дворца Спорта в Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение транспорта
Госжилинспекция Нижегородской области проверила больше 11 тысяч крыш