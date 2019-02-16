2019-02-16T15:59:46+03:00
Общество

В Нижегородской области начали действовать новые правила для рыбаков-любителей

Штрафы за незаконный вылов рыбы увеличились почти в 13 раз
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижегородской области начали действовать новые правила для рыбаков-любителейВ Нижегородской области начали действовать новые правила для рыбаков-любителейФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Нижегородской области начали действовать новые правила для рыбаков-любителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно данным госоохтнадзора, изменилась суммарная суточная норма вылова рыбы. Теперь она составляет не более 10 килограмм или один экземпляр, если ваша громадина весит больше указанного веса. До 2009 года этот показатель составлял пять килограмм.

Любителям зимней рыбалке стоит помнить, что полностью изменился перечень зимовальных ям. В Нижегородской области такой запрет установлен с 1 октября по 30 апреля. В связи с этим сейчас рыбалка в зимовальных ямах расценивается как браконьерство. Штраф за такую рыбалку составляет две-пять тысяч рублей для физических лиц, до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч для юридических лиц.

Кроме того, в рыбнадзоре напоминают о действии новых такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Измеряются они не общей суммой, а за каждый экземпляр рыбы.

- Щука выросла до 925 рублей, судак тоже стоил раньше 250 рублей теперь 3300 рублей, если раньше окунь был 17 рублей, то сейчас он 250 рублей, в период нереста штраф увеличивается в разы, - сообщил начальник рыбнадзора по Нижегородской области Владимир Савкин.

На ценные виды, такие как стерлядь, которая запрещена к вылову, такса составляет 4572 рублей за одну рыбину. За ущерб другим видам: жерех, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобики, сом пресноводный - 925 рублей, налим, берш, чехонь, линь, язь, лещ, густера, синец - 500 рублей, плотва, елец, караси, голавль, подуст, окунь пресноводный - 250 рублей. Незаконная добыча других видов пресноводных рыб обойдется в 100 рублей за одну рыбину независимо от размера и веса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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