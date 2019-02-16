Погода в Нижнем Новгороде на выходные 16-17 февраля 2019 года: мокрый снег и сильный ветер

Погода на этих выходных установилась совсем весенняя - плюсовая температура воздуха и капель, говорится на сайте Gismeteo. Будьте предельно осторожны и старайтесь не ходить под крышами зданий - оттуда могут упасть сосульки или с крыши съедет снег.

В субботу, 16 февраля, днем воздух прогреется до +1 градуса. При этом временами будет идти небольшой снег. Синоптики обещают пасмурную погоду, но солнышко все равно выглядывает из-за туч, создавая весеннее настроение. Но несмотря на плюсовую температуру, на улице все же будет холодно, так как будет дуть сильный северо-западный ветер со скоростью 8м/с, а порывы будут достигать 16 м/с. Поэтому старайтесь обходить стороной все плохо прикрепленные конструкции и рекламные щиты. К вечеру ветер немного утихнет – до 4 м/с, а порывы будут достигать 7 м/с. Атмосферное давление днем составит 746 мм рт.ст, вечером немного поднимется – 748 мм рт.ст, но к ночи вернется к прежнему значению в 746 мм рт.ст.

Изменится к вечеру и температура воздуха. Ближе к ночи на улице заметно похолодает, и столбики термометров покажут – 5… - 6 градусов.

В воскресенье, 17 февраля, утром тоже будет прохладно. Температура воздуха составит -2 градуса. Днем снова потеплеет до +1 градуса, но к вечеру столбики термометров снова опустятся до – 1 градуса. Синоптики обещают пасмурную погоду и небольшой снег, который к вечеру немного усилится. Ветер также будет сильный, хотя и немного слабее, нежели в субботу – утром будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6 м/с с порывать до 10 м/с, днем ветер изменит свое направление на западный, но скорость его останется прежней, однако порывы усилятся до 13 м/с. Вечером ветер станет еще холоднее – будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7 м/с с порывами до 13 м/с. Атмосферное давление в воскресенье будет низкое. Утром оно составить 738 мм рт.ст, днем упадет до 735 мм рт.ст, а вечером снизится до 734 мм рт.ст. Так что нижегородцам, которые реагируют на снижение атмосферного давления, необходимо заранее принять меры: держать нужные лекарства под рукой, снизить физическую активность.