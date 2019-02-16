2019-02-16T10:19:07+03:00
Общество

Ликвидирована авария, оставившая без электричества больше 300 жителей Нижнего Новгорода

В дома Нижегородского района вернулись свет и тепло
Юлия ДАНЧЕНКО
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Ликвидирована авария, оставившая без электричества больше 300 жителей Нижнего НовгородаЛиквидирована авария, оставившая без электричества больше 300 жителей Нижнего НовгородаФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Благодаря совместной работе администрации Нижегородского района, АО «Теплоэнерго» и ОАО «Нижегородский водоканал» временным электроснабжением были обеспечены 328 нижегородцев, которые проживают в четырех домах улице Третья Ямская, дома №12/1 и 30, на улице Дальняя, дом №8 и улица Шевченко, дом№1. Об этом сообщили пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Авария произошла 13 февраля во время земляных работ, которые проводило ООО «Спектр-Плюс». Рабочие повредили электрический кабель 6кВ ТП-119- ТП-896, после чего произошло короткое замыкание. В результате «перегорели» кабели 6кВ ТП-119 – ТП-882, принадлежащий ООО «Энерго-Плюс» и кабель ТП-272- ТП-501, принадлежащий ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

В один миг почти три тысячи человек, проживающих в 117 жилых домах, остались без света.

РЭС Нагорный удалось переключить дома а аварийную схему электроснабжения. Однако четыре дома по-прежнему оставались без света. И только вечером 15 февраля в их домах снова загорелись лампочки.

- В трех домах на Дальней, Третьей Ямской, и Шевченко ситуация была осложнена тем, что помимо жилых помещений в домах также расположены крышные котельные, снабжающие теплом данные дома. Для обеспечения теплоснабжения администрация Нижегородского района организовала работу дизельных генераторов, - говорится в сообщении. - Силовой кабель, обеспечивающий электроснабжение в доме №30 отремонтирован и успешно прошел тестовый пуск электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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