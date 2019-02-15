2019-02-15T17:50:48+03:00
Общество

На улицах Нижнего Новгорода появились экраны, излучающие любовь

Слово LOVE светится на 22 площадках города [фото]
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлены организаторомФото предоставлены организатором
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Вчера, 14 февраля 2019 года, когда миллионы человек по всему миру отмечали День святого Валентина, в Нижнем Новгороде впервые был реализован проект американца Джона Погачара «LoveoneveryBilboard» («Любовь на каждом билборде»). Более того, такое впервые появилось в России.

Все началось с того, что Джон Погачар на свои деньги разместил на одной из улиц родного города красный щит с единственным словом LOVE(«любовь»). Идею тут же подхватили еще несколько человек, например, жительница Сент-Луиса - Кэрол Глаузер.

Фото предоставлены организатором

Фото предоставлены организатором

- Слово «Любовь» обладает настолько сильной вибрацией, что её способен передать даже билборд. Я думаю, эта энергия заряжает людей, - поделилась она.

После этого люди со всего штата стали присылать Кэрол деньги, чтобы экранов стало больше. И вот любовь добралась и до России. Нижегородский оператор наружной рекламы SCG решил распространить светлое чувство через свои цифровые экраны в День всех Влюбленных.

- Мы настолько вдохновились проектом «Love on every Bilboard», что мгновенно и единогласно решили поддержать его, - рассказал директор компании Артем Баженов. Проект появился на 22 площадках города.

Создатели проекта «Love on everyBilboard» уже узнали о своих последователях из России и выразили огромную благодарность SCG.

Фото предоставлены организатором

Фото предоставлены организатором

- Это был простой социальный эксперимент, я не ожидал, что он достигнет таких масштабов и это движение по миру начнется именно с России. Я действительно понятия не имел куда все пойдет, просто не ожидал такого поворота. Спасибо всем, кто причастен к распространению этой идеи в вашей стране!, - написал Погачар коллегам из компании SCG.

ИСТОЧНИК KP.RU

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