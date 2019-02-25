Нижегородцы нашли поляну из тюльпанов в Сормовском парке

Жители Нижнего Новгорода с нетерпением ждут весны, однако она заглядывает лишь на несколько часов, а затем снова сменяется морозами. И вот один из горожан решил самостоятельно приблизить тепло, и организовал настоящую поляну из тюльпанов в Сормове.

Прогуливающиеся по территории парка местные жители обнаружили прекрасные цветы, торчащие из сугроба, и умилились.

- Это же здорово! Думаю, многие улыбнулись, увидев такую полянку! – написала в комментариях под фото в соцсетях Елена Кулюлина.

- Хороший человек решил порадовать окружающих, проходящих, грустящих, болеющих. Да он – романтик, - восхитилась Ирина Катунцевская.

А дальше посыпались предположения: что же сподвигло неизвестного нижегородца совершить такой поступок.

- Может, просто у кого-то детишки посмотрели мультик «12 месяцев», а родители решили показать сказку на яву? Ведь чудеса в жизни - это прекрасно! Особенно, когда кто-то на некоторое время готов стать волшебником, и для тебя это чудо сотворить, - высказалась Мария Шорикова.

- Девушка не приняла цветы, вот и ушли в снег, - считает Татьяна Милькова.

- На фото 10 тюльпанов. Может,есть смысл снежок покопать? – посмеялась Яна Янина.