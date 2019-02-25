2019-02-25T15:29:56+03:00
Общество

Нижегородцы нашли поляну из тюльпанов в Сормовском парке

Местные жители сразу начали гадать, откуда в снегу появились красивые цветы
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Красивая поляна сразу вызвала море умиления со стороны прохожихКрасивая поляна сразу вызвала море умиления со стороны прохожихФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жители Нижнего Новгорода с нетерпением ждут весны, однако она заглядывает лишь на несколько часов, а затем снова сменяется морозами. И вот один из горожан решил самостоятельно приблизить тепло, и организовал настоящую поляну из тюльпанов в Сормове.

Прогуливающиеся по территории парка местные жители обнаружили прекрасные цветы, торчащие из сугроба, и умилились.

- Это же здорово! Думаю, многие улыбнулись, увидев такую полянку! – написала в комментариях под фото в соцсетях Елена Кулюлина.

- Хороший человек решил порадовать окружающих, проходящих, грустящих, болеющих. Да он – романтик, - восхитилась Ирина Катунцевская.

А дальше посыпались предположения: что же сподвигло неизвестного нижегородца совершить такой поступок.

- Может, просто у кого-то детишки посмотрели мультик «12 месяцев», а родители решили показать сказку на яву? Ведь чудеса в жизни - это прекрасно! Особенно, когда кто-то на некоторое время готов стать волшебником, и для тебя это чудо сотворить, - высказалась Мария Шорикова.

- Девушка не приняла цветы, вот и ушли в снег, - считает Татьяна Милькова.

- На фото 10 тюльпанов. Может,есть смысл снежок покопать? – посмеялась Яна Янина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Изменится расписание нижегородских электричек с 7 по 10 марта
Ольга Балакина может занять пост зампредседателя думы Нижнего Новгорода
Заволжанин убил соседа в День защитника Отечества
Пост ректора НГСХА занял Александр Жезлов
Пропавшего в Нижнем Новгороде 15-летнего Александра Короткова нашли живым
Нижегородцы отправили более 20 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Жительница Мещеры убила свою 86-летнюю бабушку молотком
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10% за январь
Нижегородцы станцевали флешмоб в честь 23 февраля на катке «Зимняя сказка»
В Нижнем Новгороде пропал 15-летний Александр Коротков
Мокрый снег, гололед и метель ожидаются в Нижегородской области 25 февраля
Несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области в Узбекистан вырос по итогам 2018 года
16-летняя нижегородка Алеся Алешина одержала победу на Чемпионате России по сквошу
20-летняя Надежда Полякова пропала в Нижнем Новгороде
Пенсионер ударил ножом знакомую в Дзержинске
Нижегородский масложиркомбинат представил проект системы очистки на мыловаренном производстве
Курица, яйца и рыба стали дешевле в Нижегородской области
35-летняя рецидивистка украла телевизор из деревенского дома в Нижегородской области
Более 100 тысяч га леса поставят на кадастровый учет в Нижегородской области в 2019 году