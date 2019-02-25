«Ерундой занимаетесь, «скорую» алкашам вызывать»: врачи «скорой помощи» не хотели забирать травмированного нижегородца

Нижегородцы, которые вызвали «скорую помощь» пострадавшему мужчине, были шокированы поведением врачей, которые приехали на вызов.

- Пожилой мужчина, выходя из бара «Весна» на улице Базарной, поскользнулся и ударился о землю, вскоре на лбу образовалась большая гематома. «Скорая» приехала через полчаса после вызова, и сотрудники начали хамить не только дедушке, но и нам. Мол, ерундой занимаетесь, скорую алкашам вызывать, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

На видео видно, что врачи: мужчина и женщина, не могут поднять мужчину – он не держится на ногах. После чего мужчина-врач решает протащить пациента волоком по снегу - у пациента задирается одежда, оголяя торс, но врачи не обращают на это внимания и продолжают тащить его голой спиной по снегу.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» попросила ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода» прокомментировать поведение врачей.

- По факту случившегося проводится служебная проверка, по итогам которой будет вынесено административное решение, - ответил в ведомстве. - Об итогах проверки сообщим дополнительно.