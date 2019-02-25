Planeta Organica представляет нижегородцам новую линейку средств на основе экзотических суперфудов

Производитель натуральной косметики Planeta Organica выпустил новую коллекцию Skin Super Food. Красивые и безумно вкусно пахнущие баночки выглядят как настоящие фруктовые коктейли и аппетитные смузи. Сейчас мы расскажем вам поподробнее про каждую из них.

Итак, новая коллекция создана для того, чтобы ваша кожа была здоровой, красивой и правильно питалась. В основу каждого средства входят самые сочные фрукты, детокс-овощи и, конечно же, суперфуды – уникальные ингредиенты с максимальной концентрацией полезных веществ, собранные в самых далеких уголках нашей необъятной планеты. Ингредиенты приобретаются исключительно у опытных и ответственных фермеров из разных стран.

Skin Super Food – это не просто красивые баночки, но еще и настоящая eco-friendly косметика! Все продукты на 99% состоят из натуральных компонентов, не содержат SLS, парабенов и других критичных компонентов.

В новой коллекции можно найти средство на любой вкус и цвет. В ней представлены гели для душа, суфле, молочко, кремы и скрабы для тела. В основу многих продуктов входит индийский мыльный орех. А теперь о каждом поподробнее.

Гель для душа 7 Green Superfood

Супермикс из семи суперфудов для правильного питания и здоровья кожи в ритме мегаполиса. В составе: Bio экстракты брокколи, шпината, огурца и сельдерея, которые защищают кожу от негативного влияния окружающей среды, а также Bio экстракты лайма и зеленого яблока - мощные природные антиоксиданты для молодости и свежести. Кроме того, создатели использовали Bio масло амазонского авокадо, которое глубоко питает кожу, придает тонус и упругость.

Гель для душа French Broccoli & Golden Pear

Этот продукт - настоящая детокс-диета для кожи. В нем содержится 12 аминокислот, 40 ферментов и 92 микроэлемента для глубокого очищения и здоровья кожи.

В составе: Bio масло брокколи, которое избавляет кожу от загрязнений и делает ее идеально гладкой и ровной, Bio экстракт шпината – природный антиоксидант, выводящий токсины, Bio экстракт золотой груши, который насыщает кожу живительной влагой, делает ее свежей и сияющей.

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Гель для душа Mexican Watermelon & Wild Mint

Представляете себе зажигательный микс витаминов и энергии, который подобно контрастному душу дарит заряд свежести и бодрости на весь день? Вот, речь как раз об этом средстве, при создании которого были добавлены Bio сок арбуза, увлажняющий кожу, бодрящая ароматная мята и Bio масло маракуйи, которое тонизирует кожу, а также придает упругость и эластичность.

Гель для душа Fresh Basil & Frozen Mandarin

Если вам необходим энергетический заряд положительных эмоций, то обязательно купите этот гель. Bio экстракт японского мандарина, который есть в составе, очищает кожу и насыщает витаминами, Bio гидролат свежего базилика тонизирует и придает сияние, а Bio экстракт розового сицилийского грейпфрута укрепляет, дарит упругость и эластичность.

Гель для душа Cherry & Wild Tomato

Этот продукт подойдет для тех, чья кожа нуждается в экстрапитании Его густая пена окутывает аппетитным ароматом спелой барбадосской вишни, дарит коже нежность и удивительную мягкость.

В составе: Bio масло барбадосской вишни (глубоко увлажняет кожу и придает ей необыкновенную бархатистость), Bio экстракт сочных плодов томата (богатейший источник витаминов и питательных веществ) и Bio экстракт киноа (смягчает и разглаживает кожу_.

Гель для душа Coconut Milk & Fiji Banana

Увлажняющий тропический микс, который поможет снять напряжение, забыть о суете большого города и окунуться в атмосферу райского блаженства.

Состав: Bio экстракт банана с острова Фиджи, который превосходно питает и насыщает кожу полезными витаминами, Bio кокосовое молоко, которое глубоко увлажняет кожу, делая ее невероятно гладкой и бархатистой и Bio масло мадагаскарской ванили, который расслабляет и придает коже нежный цветочный аромат.

Гель для душа Coconut Milk & Fiji Banana

Питательный скраб для тела Granola & Pecan Nut

Такое средство поможет вам начать день с самого полезного завтрака для кожи. Скраб мягко очищает кожу, делает ее гладкой и идеально ровной. Органические овсяные хлопья бережно обновляют кожу и придают нежность, бразильский орех пекан, богатый витаминами А, В, Е и микроэлементами , питает, а медовый финик увлажняет и смягчает. То, что нужно, для нового дня!

Питательный скраб для тела Guava Bubble Gum

Этот скраб содержит комплекс из 12 фруктовых кислот и пяти витаминов. Он подходит для обновления и смягчения кожи.

Ванильный сахар прекрасно отшелушивает кожу, а мексиканская мята тонизирует ее и повышает ее упругость и эластичность.

Молочко для тела Coconut Milkshake

Молочный коктейль для тела насыщает влагой каждую клеточку кожи и наполняет энергией сочных тропических фруктов. Молочко сейшельского кокоса чрезвычайно полезно и питательно, мгновенно смягчает кожу. Органическое масло манго тонизирует кожу, придает упругость и эластичность. Тропическая маракуйя содержит максимум витамина Е, сохраняет молодость и красоту кожи.

Молочко для тела Vanilla Milk Shake

Если ваша кожа нуждается в увлажнении, подслащенном пряным соблазнительным ароматом, то обязательно попробуйте это средство. Сами увидите: кожа будет буквально светиться от счастья.

Молочко мадагаскарской ванили, которое есть в составе, – это природный афродизиак. Оно смягчает кожу и делает ее невероятно привлекательной. Золотая макадамия глубоко питает и придает чарующее сияние.

Молочко для тела Vanilla Milk Shake

Молочко для тела Strawberry Milk Shake

Любишь молочные коктейли? Твоя кожа тоже! Убедись в этом вместе с нежным Strawberry Milk Shake. Молочный фруктовый коктейль увлажняет твою кожу и придает ей удивительную мягкость. Органическое масло клубники насыщает кожу витамином С и дарит аромат спелых ягод. Банан Фиджи – один из самых питательных в мире суперфудов, насыщает кожу калием, придает упругость и эластичность. Миндальное молочко богато протеинами, увлажняет кожу, помогает сохранить ее молодость и красоту.

Увлажняющий гель для тела Mmm Moringa

Если вы цените средства с воздушной и легкой текстурой, то этот продукт – для вас. Organic Body Jelly Cream справляется с увлажнением на «отлично».

Моринга – суперфуд, который может тебя удивить. Это тропическое растение содержит в 15 раз больше витамина А, чем морковь! Масло амазонского авокадо и сок алоэ максимально насыщают кожу влагой, придают ей мягкость и бархатистость. Таурин тонизирует и подтягивает кожу.

Тонизирующий скраб-сорбет C+Citrus

Цитрусовый коктейль свежевыжатых соков в самом тонизирующем скрабе-сорбете для твоей кожи! Органические соки кумквата и марокканского мандарина содержат комплекс 9 антиоксидантов, разглаживают кожу и делают ее невероятно привлекательной. Согретые жарким сицилийским солнцем апельсин и розовый грейпфрут заряжают кожу энергией и придают сияние.

Экзотический лимон Юзу выравнивает и смягчает кожу, коричневый тростниковый сахар мягко обновляет и разглаживает кожу, а натуральный витамин С тонизирует и подтягивает.

Крем-суфле для тела Marshmallow

А это средство уже для вечера. Любите маршмеллоу? Тогда точно будете в восторге! Anti stress крем-суфле для тела придаст коже мягкость и укутает тебя в теплые ароматы. А главное - всего ноль калорий! Калифорнийская малина чрезвычайно богата витамином С и питательным маслом, придает коже мягкость и нежность. Миндальные сливки превосходно увлажняют кожу, делают ее бархатистой и привлекательной. Органический экстракт ванили подарит приятное ощущение неги и сладкого блаженства.

Крем-суфле для тела Marshmallow

Питательный крем-баттер Banana Split

Невероятно питательный крем-баттер для тела не повредит фигуре и сделает кожу мягкой и шелковистой. Органический экстракт банана Фиджи максимально насыщен калием, глубоко питает кожу, придает невероятную мягкость и бархатистость. Семена чиа и натуральное кокосовое молоко богаты протеинами, превосходно увлажняют кожу, делают ее гладкой и сияющей. Ароматное масло какао дарит коже тонус и упругость.

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