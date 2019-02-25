2019-02-25T13:52:25+03:00
Общество

«Осторожно, дети!»: подростки кинулись под несущийся автомобиль

Нижегородцы спорят, нужно ли пропускать детей, перебегающих дорогу на красный свет [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
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«Осторожно, дети!»: подростки кинулись под несущийся автомобиль. Фото: стоп-кадр с видео«Осторожно, дети!»: подростки кинулись под несущийся автомобиль. Фото: стоп-кадр с видео
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Нижегородец Николай Михеев выложил в социальных сетях видео, снятое видеорегистратором, в тот момент, когда он проезжал пешеходный переход на улице Спутника в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Для пешеходов горел красный свет, но когда машина стала приближаться к зебре, дети рванули через дорогу. Последняя девочка промелькнула почти перед капотом автомобиля. И если первый мальчишка успел пробежать, то девочка осталась в живых благодаря чуду и хорошей реакции водителя и тормозам автомобиля, которые быстро сработали даже в условиях нечищеных дорог.

- Родители, научите детей переходить дорогу! - подписал видео Николай Михеев.

На момент написания текста у видео было более 17 тысяч просмотров и 138 комментариев, где нижегородцы с пенной у рта спорят – надо тормозить перед пешеходным переходом или нет. Одни уверяют, что водитель не должен сбавлять скорость, если стоит светофор и горит зеленый свет. Некоторые даже цинично уверяют, что специально бы не стали сбрасывать скорость, увидев, что дети бегут на красный свет. Другие же напротив, настаивают на том, что водитель обязан притормозить, так как перед пешеходным переходом стоит знак «Осторожно, дети». Третьи обвиняют родителей – мол, не научили правилам дорожного движения.

- Родители плохо объясняли ПДД, а потом водитель виноват, - написала Наталья Овчинникова. - Их тоже жалко, они тоже люди.

Часть комментаторов заподозрила, что дети играли в опасную игру «Беги или умри».

- По видео кажется, что специально перебегают, дождавшись, когда авто подъедет, - считает Светлана Карпенко.

Однако, как уверяют некоторые комментаторы, на этом перекрестке люди постоянно перебегают дорогу на красный свет. И не только дети.

- У меня маршрут через этот светофор идет. Постоянно под грузовик прыгают, на черепашей скорости там езжу, - подтвердил Михаил Стариков.

- Ладно дети, тут позавчера уже поздно ночью мамашка с ребенком дорогу перебегали прям перед моим авто, - негодовал Максим Иванов. - Ладно у меня было предчувствие какое-то скорость сбавил до 30-ти, просто тень увидел перед бампером - на тормоза. Времени, слава богу, и расстояния хватило им, чтоб перебежать.

Дети бегут на красный свет прямо перед автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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