2019-02-25T12:52:05+03:00
Общество

Прогноз погоды на 25 февраля – 1 марта в Нижнем Новгороде: снегопады и температурные качели

Столбики термометров будут подниматься до +2 и снова опускаться до -9
Валерия ГРОМОВА
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Прогноз погоды на 25 февраля – 1 марта в Нижнем НовгородеПрогноз погоды на 25 февраля – 1 марта в Нижнем НовгородеФото: "КП" Архив
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Нижегородцы с нетерпением ждут весну! Однако она пока только травит душу, периодически заглядывая на пару дней. Затем снова приходят морозы. На этой неделе «минус» и «плюс» на столбиках термометра снова периодически будут сменять друг друга.

В понедельник, 25 февраля, в Нижнем Новгороде ожидается потепление до нулевой температуры. В течение дня ожидаются небольшие осадки в виде снега, а скорость западного ветра не превысит отметки в три метра в секунду.

К обеду 26 февраля воздух прогреется до +2 градусов. Солнышко не выйдет из-за туч, а вот снег так и продолжит падать. Ветер чуть стихнет, а к вечеру похолодает на пару градусов.

В среду, 27 февраля, зима перевесит весну, и в Нижний Новгород снова придет похолодание. Ближе к полудню столбики термометра опустятся до -6 градусов, а к ночи – до -9. В течение дня также будет идти снег. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью до четырех метров в секунду.

В последний день зимы, 28 февраля, снова чуть потеплеет до -3. В столице Приволжья будет падать снег, а в ночные часы ожидается до -4 градусов мороза. Ветер, кстати, будет дуть с юга.

Первый день весны обещает нам «минусовую» температуру воздуха. С самого утра будет -4, затем потеплеет до -2, а к ночи снова похолодает до -7. Ветер снова поменяет направление на северное и северо-западное.

В выходные ожидается резкое похолодание до -15. Продолжаем ждать весну. Надеяться и верить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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