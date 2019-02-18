Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов побывал на тренировке ФК «Нижний Новгород» и пообщался с наставником бело-синих Дмитрием Черышевым. Встреча состоялась 18 февраля в Белеке, куда нижегородцы прибыли на сборы. Об этом говорится в группе «Нижний Новгород» в соцсети «Вконтакте».

Станислав Черчесов посетил тренировку «Нижнего Новгорода» на сборе в Белеке.Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики решили: это хороший знак!

- Ждем в сборной игроков «НН», - написал Даниил Караваев.

Станислав Черчесов посетил тренировку «Нижнего Новгорода» на сборе в Белеке.Фото: СОЦСЕТИ

- Присматривает, кого вызвать на матч с Кипром, который пройдет в Нижнем Новгороде, - добавил Николай Маркс.

Станислав Черчесов посетил тренировку «Нижнего Новгорода» на сборе в Белеке.Фото: СОЦСЕТИ

Ранее «Комсомольская правда» писала, что стадион на Стрелке примет один из первых домашних матчей в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 - национальная сборная сыграет на газоне нижегородской арены со сборной Кипра.