2019-02-18T13:15:16+03:00
Звезды

Наталья Водянова стала звездой показов на Неделе моды в Лондоне

После дефиле супермодель встретилась с Дэвидом и Викторией Бекхэм [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Знаменитая нижегородка часто дефилирует на показах известнейших Домов моды.Знаменитая нижегородка часто дефилирует на показах известнейших Домов моды.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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36-летняя Наталья Водянова стала участницей двух показов на лондонской Неделе моды.

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Наталья Водянова в компании Ирины Шейк, Джиджи Хадид, Мариякарлы Басконе и Рикардо Тиши.
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Сначала многодетная мама прошлась по подиуму в желтом платье с перьями от Мэри Катранзу, которое до жути насмешило пользователей Инстаграма. А затем продефилировала в элегантном костюме бежевого цвета от Burberry, в котором, по мнению поклонников супермодели, она напоминает школьницу.

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Наталья Водянова на показе модного дома Burberry
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Тем временем в Stories «Нижегородская Золушка» выложила несколько десятков коротких видео из закулисья: как ей наносили мейк-ап, укладывали волосы и вносили последние штрихи в образ. Также подписчикам показали, как она дурачится перед показом со своими коллегами Ириной Шейк и Мариякарлой Босконе.

Закулисье показов Мэри Катранзу и Burberry. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Закулисье показов Мэри Катранзу и Burberry.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В конце насыщенного вечера Наталья Водянова встретилась со звездными приятелями Дэвидом и Викторией Бекхэм. Видео и фото с ними модель также выложила в Инстаграме.

На ужине после очередного показа супермодель встретилась с Дэвидом и Викторией Бекхем, а также с бьюти-блогером Патриком Старром. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На ужине после очередного показа супермодель встретилась с Дэвидом и Викторией Бекхем, а также с бьюти-блогером Патриком Старром.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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