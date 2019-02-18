Наталья Водянова стала звездой показов на Неделе моды в Лондоне
36-летняя Наталья Водянова стала участницей двух показов на лондонской Неделе моды.
Сначала многодетная мама прошлась по подиуму в желтом платье с перьями от Мэри Катранзу, которое до жути насмешило пользователей Инстаграма. А затем продефилировала в элегантном костюме бежевого цвета от Burberry, в котором, по мнению поклонников супермодели, она напоминает школьницу.
Тем временем в Stories «Нижегородская Золушка» выложила несколько десятков коротких видео из закулисья: как ей наносили мейк-ап, укладывали волосы и вносили последние штрихи в образ. Также подписчикам показали, как она дурачится перед показом со своими коллегами Ириной Шейк и Мариякарлой Босконе.
Закулисье показов Мэри Катранзу и Burberry.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В конце насыщенного вечера Наталья Водянова встретилась со звездными приятелями Дэвидом и Викторией Бекхэм. Видео и фото с ними модель также выложила в Инстаграме.
На ужине после очередного показа супермодель встретилась с Дэвидом и Викторией Бекхем, а также с бьюти-блогером Патриком Старром.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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