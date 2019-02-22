Tele2 обеспечит LTE-покрытием 95% жителей Нижегородской области

Tele2 продолжает развитие 4G-сети в Нижегородской области. В 2019 году компания намерена обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 95% жителей области и запустить быстрый интернет в отдаленных населенных пунктах.

В 2019 году Tele2 сфокусируется на дальнейшем расширении 4G-покрытия, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах Нижегородской области. Оператор увеличит количество базовых станций четвертого поколения вдвое, что позволит практически сравнять охват населения сетью высокоскоростного мобильного интернета с охватом сетью голосовой связи. В цифровом выражении преимущества LTE-технологии будут доступны 95% жителей Нижегородской области.

Планомерное развитие 4G-сети в Нижегородской области оператор ведет с 2016 года. В прошлом компания увеличила покрытие сети и обеспечила доступом к технологии 88% жителей региона. Преимущества LTE-технологии стали доступны в десятках населенных пунктов Нижегородской области. Кроме того, оператор реализовал ряд технических решений, направленных на ускорение 4G-сети в частотном диапазоне 1800 МГц. Непрерывная полоса частот, используемая Tele2 для быстрого интернета в этом диапазоне, позволяет обеспечить скорости до 110 Мбит/сек.

Масштабное развитие технологии четвертого поколения оператор ведет на фоне активного проникновения 4G-устройств. За 2018 год их количество в сети оператора выросло вдвое. Каждый второй абонент Tele2 сегодня – пользователь высокоскоростного мобильного интернета. С увеличением числа 4G-устройств растет и объем скачанного интернет-трафика: за последний год трафик в сети LTE вырос в 3,7 раза, а доля 4G в общем объеме потребления мобильного интернета достигла 56%.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«В числе основных трендов отрасли мы видим стабильную миграцию интернет-трафика в сеть четвертого поколения. Это характерно не только для крупных городов, но и для небольших населенных пунктов на всей территории Приволжья. Востребованность услуг на базе LTE-технологии растет кратными темпами, а значит наша приоритетная задача в этом году – обеспечить доступ к 4G-интернету даже в самых отдаленных населенных пунктах регионов. Мы намерены активно развивать инфраструктуру именно в области – большая часть новых базовых станций будет построена за пределами областных центров. Это позволит нам практически сравнять покрытие высокоскоростным мобильным интернетом с текущим покрытием сетью голосовой связи».