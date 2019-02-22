2019-02-22T13:34:43+03:00
Общество

Все включено. Tele2 запустила праздничную акцию на смартфоны

Акция действует во всех 84 точках продаж
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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До 16 марта в салонах связи Tele2 можно получить скидку 1190 рублей при покупке смартфона, любого аксессуара и полной настройке устройства. Акция действует во всех 84 фирменных точках продаж и обслуживания оператора в Нижегородской области.

Нижегородцы могут выбрать подходящий гаджет из более, чем сотни моделей мобильных устройств. Традиционно в праздничные дни в топ продаж выходят гаджеты более высоких ценовых категорий. Особой популярностью пользуются смартфоны из линейки Huawei, Honor, Samsung и Xiaomi. В лидерах продаж также стабильно держатся фирменные модели оператора Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE.

В полную настройку устройства входит его активация, создание учетной записи, установка бесплатного пакета программ Tele2, установка желаемых программ и приложений и настройка программного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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