Славянский акцент

Чтобы как-то защитить граждан перед недобросовестными застройщиками, на федеральном уровне в Уголовный кодекс РФ не так давно была введена статья 200.3, предусматривающая уголовное наказание для тех, кто решил поживиться за счёт дольщиков. По этой статье, а также по ст. 159 «Мошенничество» УК РФ уже возбуждено дело в отношении ООО «Квартстрой-НН» по факту привлечения путем обмана средств граждан для строительства жилых домов, расположенных в Богородском районе (речь идет о ЖК «Новинки Смарт Сити», застройщиком которого является ООО «Квартстрой-Центр»). По статье 159 возбуждено и уголовное дело против руководителей ВВСК, оставивших сотни человек без жилья.

Подложили статью

На этом фоне новость о том, что уголовное дело по статье 200.3 УК РФ возбудили и в отношении генерального директора строительной компании АО ПСФ «Автотехстрой» и депутата областного Законодательного собрания Вадима Жука прозвучала, что называется, как гром среди ясного неба. Главу компании АО ПСФ "Автотехстрой", застраивающей "Славянский квартал" в районе улиц Тверской, Славянской, Студёной и Белинского областного центра, обвиняют в незаконном привлечении средств дольщиков при возведении жилого здания по адресу ул. Тверская, 7 в Нижнем Новгороде. Следствие полагает, что депутат незаконно получил от граждан 93 млн руб.

Что же произошло? Ведь дом, о котором идет речь, был полностью построен еще в декабре 2017 года. Более того - в нем уже проживают люди.

Казалось бы, проблем с законом у застройщика быть не должно. Тем не менее вводить дом в эксплуатацию застройщику пришлось через суд, который своим решением признал объект завершённым строительством.

От того, что бюрократический процесс затянулся, страдают дольщики, которые целый год с момента окончания строительства в декабре 2017 года не могли заселиться в свои квартиры. Такая возможность у них появилась только два месяца назад, после того как Арбитражный суд Нижегородской области признал здание на Тверской объектом завершенного строительства и подтвердил, что «Автотехстрой» и дольщики имеют на него право собственности. Это решение суда позволяет застройщику начать регистрацию прав собственности дольщиков-инвесторов.

На сегодняшний день примерно треть дольщиков дома №7 на Тверской уже получили квартиры в собственность по договорам передачи.

- Многие из них начали ремонт, а одна семья даже переехала в свою квартиру, - рассказал «Комсомольской правде» Вадим Жук.

И вроде бы всё хорошо, вот только уголовное дело в отношении него всё-таки завели.

Две правды одного дома

Эта история началась ещё в 2002г., когда администрация Нижнего Новгорода распоряжением №2889-р выдала «Автотехстрою» разрешение на строительство двух домов и реконструкцию еще нескольких в границах указанных выше улиц. Все дома, на которые распространялось разрешение администрации, построены и введены в эксплуатацию. Было расселено 14 ветхих аварийных домов.

Но произошло непредвиденное. На уже построенный в 2017 году дом №7 по улице Тверской администрация города отказалась выдать разрешение на ввод в эксплуатацию по формальному поводу - нет разрешения на строительство, посчитав, что выданный «Автотехстрою» пятнадцать лет назад ею же разрешительный документ... не является таковым. Якобы в том, первоначальном распоряжении употреблено слово "реконструировать", а нужно было написать "разрешить реконструкцию".

Что примечательно, застройщик обращался в 2016г. в городскую администрацию с просьбой разъяснить своё первое распоряжение и получил официальный ответ, в котором сказано буквально: "Распоряжение №2889-р от 20.08.2002 является разрешением на строительство... и включает в себя организацию работ по сносу, демонтажу и реконструкции жилых домов". То есть администрация подтвердила своё разрешение на строительство, однако... выдать разрешение на ввод в эксплуатацию уже построенного дома отказалась.

На этом проблемы застройщика, а следовательно и дольщиков-инвесторов этого дома, которые могли бы уже в 2017г. въехать в свои квартиры, не закончились.

Дело в том, что на момент получения разрешения на строительство взаимоотношения застройщика и дольщиков-инвесторов регулировались Федеральным законом (ФЗ) №39 об инвестиционной деятельности. На основании этого закона администрация и издала в 2002г. своё распоряжение. В соответствии с этим законом "Автотехстрой" выстраивал свои отношения с дольщиками. Однако в 2004г. был принят Градостроительный кодекс, после чего долевое строительство уже регулировалось новым ФЗ №214.

Получив разрешение на строительство в момент действия ФЗ №39, в "Автотехстрое" справедливо посчитали, что при дальнейшей застройке квартала они могут руководствоваться этим законом. Тем более, что и в Градостроительном кодексе было сказано, что ранее принятые документы действительны.

Интересно, что все предыдущие годы, уже после вступления в силу ФЗ №214, застройка всего "Славянского квартала" велась в соответствии с тем самым распоряжением администрации от 2002 года и ФЗ №39, и ни один контролирующий или надзирающий государственный или муниципальный орган власти ни разу не поставил вопрос о приостановлении либо прекращении действий по исполнению распоряжения администрации города №2889-р. И Министерство строительства области, и Госстройнадзор, который с 2015 года осуществлял надзор за стройкой, и Министерство строительства области, и правоохранительные органы, и Нижегородский районный суд, и сама администрация в разное время поддерживали понимание застройщиком этого распоряжения, как законного распоряжения на строительство и реконструкцию дома. То есть все действия "Автотехстроя" всё это время признавались законными.

Кстати, согласно этому же распоряжению и тому самому ФЗ №39 в 2015 году строительная компания Вадима Жука успешно сдала в эксплуатацию соседний дом под номером 3 по улице Тверской. А ведь этот дом является... первой очередью той самой многоэтажки, вокруг которой сегодня ломаются копья. Инфраструктура, коммуникации, подвал, парковочное пространство и технические помещения у дома по Тверской 3 и дома по Тверской,7 одни и те же. По сути это один и тот же дом с тремя подъездами.

Мы обратились к предпринимателю и депутату Вадиму Жуку с просьбой прокомментировать сегодняшнюю ситуацию с домом по ул. Тверская,7. Вот что он пояснил:

- Не смотря на те проблемы, с которыми мы столкнулись при строительстве, все наши обязательства перед дольщиками выполнены. Дом построен и готов к эксплуатации. Нареканий от дольщиков по качеству строительства не поступало. Заключаются договоры на коммунальные услуги, на энерго- и водообеспечение дома, введён в эксплуатацию лифт, создано Товарищество собственников недвижимости "Тверская - 7" и подготовлены документы для передачи ему дома для дальнейшей эксплуатации. Ведётся передача объектов недвижимости дольщикам. Хотелось бы пожелать нижегородцам поскорее справить новоселье в ждущих их на Тверской уютных комфортных квартирах.

Примечательное примечание

Не смотря на то, что генеральный директор "Автотехстроя" Вадим Жук выполнил все свои обязательства перед дольщиками, его по-прежнему обвиняют в нарушении закона, инкриминируя часть 2 статьи 200.3 УК РФ (незаконное привлечение средств дольщиков в особо крупном размере).

Однако в Примечании к этой же статье говорится, что руководитель строительной компании может быть освобожден от уголовной ответственности в случае, если в полном объеме возместит незаконно привлеченные денежные средства, либо примет меры по введению проблемного объекта в эксплуатацию.

В декабре прошлого года Арбитражный суд признал дом на Тверской,7 объектом завершенного строительства, что дает застройщику право на передачу квартир гражданам и на последующую эксплуатацию дома. По словам Вадима Жука, к настоящему времени уже заключены договоры о передаче им недвижимости с 15 дольщиками, а их общее количество чуть больше 50.

Сейчас это уголовное дело находится в суде Нижегородского района и многие застройщики внимательно наблюдают, чем оно закончится. От этого впоследствии будет зависеть судьба не столько предпринимателей, сколько многих и многих дольщиков, которые уже пострадали или могут пострадать от недобросовестных застройщиков. Ведь это, по сути, будет сигнал застройщикам - работает эта статья или не работает. Можно им рассчитывать на освобождение от уголовного наказания, если они всё-таки выполнят свои обязательства перед своими дольщиками?

И лучше, чтобы застройщики ответили для себя на этот вопрос положительно.

Александр Смирнов