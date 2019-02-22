Скандал разрастается: Делом нижегородки, пытавшейся продать новорожденного за 300 тысяч рублей, заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела в отношении местной жительницы, которая пыталась продать новорожденного ребенка.

Напомним, в начале февраля была задержана 38-летняя нижегородка. Она подозревается в попытке продать чужого малыша семейной паре из Москвы. Летом 2018 года женщина изготовила поддельный паспорт для роженицы, вклеив ее фотографию в документ другой женщины. Мальчика, который родился через несколько дней, она буквально сразу отдала подозреваемой, которая, в свою очередь, попыталась продать ребенка семейной паре из Москвы за 300 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Ребенок, которого она пыталась продать, найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации следователей, у женщины также воспитываются пятеро несовершеннолетних детей, причем биологической матерью она является только для троих из них.

Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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