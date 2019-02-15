Житель Автозаводского района Игорь Минин, которого в народе называют местным Кулибиным, представил свое новое творение - вездеход-болотоход. Чудо техники сделано на базе жигулевских автозапчастей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/692187" frameborder="0"></iframe> «Нижегородский Кулибин» и его команда представили вездеход-болотоход.Видео: https://vk.com/igorminin52

- Эта техника плавает за счет пневмоколес собственного производства, - пояснил автоконструктор так называемого «Мининского завода» Илья Фролов в интервью «Кстати». - На вездеход установлена электролебедка.

По словам специалисты, серийное производство этой машины можно запускать хоть сегодня.

- Запчасти стоят копейки, - добавил молодой человек.

А недавно «Нижегородский Кулибин» и его команда представили полноприводный мини-трактор с усиленным шасси и ременным сцеплением. Конструкторы уверяют: может изготовить на заказ, учитывая пожелания клиента.

«Комсомолка» писала, что нижегородский изобретатель Игорь Минин собирает уникальные автомобили буквально из мусора. А на досуге житель Автозавода помогает соседям чистить снег на самодельном тракторе.

- В детстве я ходил в кружок автодела, там и увлекся техникой, - вспоминает автозаводец. - После училища начал работать на эвакуаторе. И однажды мы с друзьями решили собрать машину из старых запчастей. С этого все и началось.