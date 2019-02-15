2019-02-15T18:17:16+03:00
Общество

«Нижегородский Кулибин» и его команда представили вездеход-болотоход

Новая модель домашнего автозавода сделана на базе жигулевских запчастей [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/igorminin52Фото: https://vk.com/igorminin52Фото: СОЦСЕТИ
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Житель Автозаводского района Игорь Минин, которого в народе называют местным Кулибиным, представил свое новое творение - вездеход-болотоход. Чудо техники сделано на базе жигулевских автозапчастей.

«Нижегородский Кулибин» и его команда представили вездеход-болотоход.Видео: https://vk.com/igorminin52

- Эта техника плавает за счет пневмоколес собственного производства, - пояснил автоконструктор так называемого «Мининского завода» Илья Фролов в интервью «Кстати». - На вездеход установлена электролебедка.

По словам специалисты, серийное производство этой машины можно запускать хоть сегодня.

- Запчасти стоят копейки, - добавил молодой человек.

Фото: https://vk.com/igorminin52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/igorminin52Фото: СОЦСЕТИ

А недавно «Нижегородский Кулибин» и его команда представили полноприводный мини-трактор с усиленным шасси и ременным сцеплением. Конструкторы уверяют: может изготовить на заказ, учитывая пожелания клиента.

«Комсомолка» писала, что нижегородский изобретатель Игорь Минин собирает уникальные автомобили буквально из мусора. А на досуге житель Автозавода помогает соседям чистить снег на самодельном тракторе.

- В детстве я ходил в кружок автодела, там и увлекся техникой, - вспоминает автозаводец. - После училища начал работать на эвакуаторе. И однажды мы с друзьями решили собрать машину из старых запчастей. С этого все и началось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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