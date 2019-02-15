«Верните мои деньги!»: Нижегородка, заказавшая убийство альфонса-многоженца, через суд потребовала от киллера вернуть деньги

Механик-многоженец

Неотразимый альфонс-уголовник, три одинокие Елены и киллер-неудачник - два года назад вся страна обсуждала громкое несостоявшееся заказное убийство в Нижнем Новгороде. Причем все симпатии в этом деле были на стороне заказчика, а не жертвы.

Напомним, вся история тогда закрутилась вокруг 50-летнего ловеласа Валерия Баранова, сумевшего охмурить одну за другой сразу трех нижегородок. Причем всех их звали Еленами – боясь перепутать имена в порыве страсти, многоженец специализировался только на тезках.

- Нас познакомила общая приятельница, - рассказывала тогда 40-летняя медсестра Елена Медведева, ставшая первой жертвой альфонса. – Внешне он был неказист: уже не молод, девять лет отсидел в тюрьме…Но сразу так принялся обо мне заботиться, такими нежными глазами смотрел, что сердце мое дрогнуло.

Вскоре Елена и ее новый приятель съехались. Однако при ближайшем рассмотрении у поклонника обнаружилось множество скелетов в шкафу: он мог запросто отвесить ей пощечину, начал погуливать на стороне и постоянно требовал денег. Всего за полгода она перевела на него все свои кубышки, а потом еще и залезла в огромные долги – в общей сложности, он выманил у нее больше 1 миллиона рублей. Оказавшись на мели, Елена растеряла всю привлекательность в глазах ловеласа и он отправился на поиски новых жертв.

«Елена: раз, два, три»

- С Валерием я познакомилась через рекламу в бегущей строке на телевидении, - вспоминает 44-летний бухгалтер Елена Посохина, оказавшаяся в его амурном списке под номером два. – Переписывались, потом встретились. У меня в то время умерла мама, и он меня морально очень поддерживал. Как-то само собой вышло, что он переехал ко мне жить. Вскоре забрал у меня обе машины – одну якобы в ремонт, а вторую покататься. Больше я их не видела.

- Баранов отобрал у меня приличную квартиру в сталинке с видом на Волгу, - жалуется 27-летняя Елена Буланова. – Сразу после свадьбы прописался ко мне, а потом начал угрожать: дескать, если я не выпишусь из квартиры, то он завезет меня в лес и убьет. Испугалась, ведь за меня заступиться некому, и сдуру согласилась на его условия. Теперь я и моя девятилетняя дочка остались без крыши над головой, скитаемся по друзьям и съемным квартирам.

Всего за пару лет альфонс выманил у нижегородок больше семи миллионов рублей.Фото: СОЦСЕТИ

Всего за пару лет Валерий Баранов выманил у нижегородок больше 7 миллионов рублей. Однако, узнав друг о друге, женщины не стали таскать друг друга за волосы, а решили наказать обидчика. Искать правду они поначалу отправились в полицию.

- Квартиру вы, милочка, отписали сами, машины подарили сами, а синяки… так они давно зажили. Формально - никаких признаков преступления, - развели руками стражи порядка.

Тогда-то в голове Елены Медведевой и созрел свой план мщения, на этот раз уже преступный.

- По версии следствия, осенью 2016 года она предложила знакомым совершить убийство бывшего возлюбленного за вознаграждение, - заявили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Однако те сразу отправились в полицию. В конце января 2017 года убийство было инсценировано, а женщине в качестве доказательства предоставлены фотографии и личные вещи Баранова.

«Деньги за убийство возврату не подлежат»

Сама Елена уверяла, что нанятые «киллеры» - это друзья и бывшие сокамерники самого Валерия Баранова. По ее словам, их она за свой счет выводила из запоя, покупая лекарства и делая капельницу. Правда, когда сумма их долга перевалила за 80 тысяч рублей, оказалось, что платить им нечем. Тогда мужчины якобы и предложили в счет долга припугнуть поднадоевшего ухажера. Она согласилась, а позднее запись этого разговора «киллеры» представили в полиции как заказ убийства. Тем не менее, судья не поверил словам женщины и приговорил ее к четырем годам в колонии общего режима. И вот, спустя два года, в деле наметился неожиданный поворот – Елена решила…через суд стребовать с незадачливого киллера плату за неисполненный заказ.

Самого ловеласа правоохранители отпустили с миром.Фото: Василий КРОТОВ

- Истец, осужденная в 2018 году Нижегородским областным судом, обратилась в суд с иском о взыскании суммы долга в размере 86 тысяч рублей, так как он не довел преступление до конца - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. - В ходе судебного заседания установлено, что подача такого иска является недобросовестным поведением истца, учитывая, что стороны знали о том, что совершают противозаконные действия. Как следует из приговора денежная сумма в размере 86 тысяч рублей, не являлась вещественным доказательством по делу. Поэтому в удовлетворении исковых требований женщине отказано.

КОМПЕТЕНТНО

Александр Дейч, независимый правозащитник:

- Это очень необычная ситуация и на моей памяти таких прецедентов еще не было, чтобы заказчик требовал деньги с исполнителя заказного убийства через суд. Как правило, денежные средства, фигурирующие в преступлении, сначала изымаются в качестве улик, а затем отчуждаются в пользу государства. В данном случае деньги не являлись вещественным доказательством по делу. Однако в результативной части судебного решения ясно сказано, что истец не мог рассчитывать на возврат денег, так как стороны знали о том, что совершают противозаконные действия.

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