2019-02-15T15:35:12+03:00
Происшествия

За полчаса нижегородец с ножом ограбил аптеку, два магазина и напал на женщину

Ему удалось «заработать» 10600 рублей [фото, видео]
Валерия ГРОМОВА
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За полчаса нижегородец с ножом ограбил аптеку, два магазина и напал на женщинуЗа полчаса нижегородец с ножом ограбил аптеку, два магазина и напал на женщинуФото: "КП" Архив
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Вечером 12 февраля телефон в дежурной части полиции в Нижнем Новгороде буквально разрывался. Местные жители звонили и сообщали о грабежах и нападениях: за полчаса была украдена выручка в аптеке и двух магазинах. Также было совершено нападение на прохожую, отобрав у нее деньги. Общий ущерб составил более 10600 рублей. По словам нижегородцев, у преступника был нож.

Фото: МВД по Нижегородской области

Фото: МВД по Нижегородской области

Сотрудники МВД сразу возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В ходе следствия выяснилось, что все четыре преступления были совершены одним человеком. Тогда оперативники выставили засады в местах, где по их предположениям, подозреваемый совершит очередное нападение. И он попался! 43-летний житель Нижнего Новгорода был задержан и заключен под стражу. Свою вину он не отрицает.

Кстати, сейчас правоохранители проверяют его причастнось к совершению аналогичных преступлений на территории Нижнего Новгорода и области.

Фото: МВД по Нижегородской области

Фото: МВД по Нижегородской области

Как сообщают в МВД, теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. Расследование продолжается.

За полчаса нижегородец с ножом ограбил три магазина и напал на женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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