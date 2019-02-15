2019-02-15T14:00:29+03:00
Происшествия

«Мама застала в самый интересный момент»: лесбиянку осудили за совращение школьницы в Дзержинске

Женщина отделалась условным сроком
Ольга АЛЕКСЕЕВАСемен МАЛЕЖИК
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«Мама застала в самый интересный момент»: лесбиянку осудили за совращение школьницы в Дзержинске«Мама застала в самый интересный момент»: лесбиянку осудили за совращение школьницы в ДзержинскеФото: Евгения ГУСЕВА
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33-летнюю нижегородку осудили за совращение 14-летней школьницы в Дзержинске. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в Дзержинской городской прокуратуре.

Эта история началась в конце 2017 года. Женщина и девочка отдыхали в одном и том же месте на юге, там они познакомились, подружили и продолжили общаться, вернувшись домой. Дружеские отношения постепенно переросли в нечто большее – уже в январе 2018 года парочка начала встречаться, и старшая подруга посвятила младшую во все тонкости интимной жизни.

Закончилось все, как в плохом анекдоте. Расхрабрившиеся любовницы решили встретиться прямо в квартире школьницы, и тут в самый интересный момент домой вернулась мама девочки. Увидев лесбийские игры своей дочери при активном участии латексного фаллоимитатора, женщина сразу же бросилась в полицию с требованием наказать женщину, совратившую подростка.

- Злоумышленнице было представлено обвинение по двум эпизодам статьи «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Городской суд Дзержинска приговорил женщину к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе Дзержинской городской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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