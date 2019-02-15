Более двухсот жителей Арзамаса прошли бесплатное обследование у офтальмологов

Акция «Здоровый взгляд» в десятый раз прошла 7 и 8 февраля в Арзамасском городском доме культуры по инициативе партии «Единая Россия» и ЗСНО. В ходе акции более 200 жителей Арзамаса и Арзамасского района прошли бесплатное обследование офтальмологами Международной клинической больницы имени Филоненко «Визус-1». Акция реализуется при поддержке депутата ЗСНО, генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева, сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Мероприятие открыли Олег Лавричев, учредитель клиники Йожеф Сабо, председатель правления НРО «Союза пенсионеров России» Татьяна Богданова и председатель Арзамасского отделения «Союза пенсионеров России» Анатолий Колосов.

Приветствуя старшее поколение, Йожеф Сабо отметил, что благодаря поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, мэра Арзамаса Александра Щелокова и депутата ЗС НО Олега Лавричева в Арзамасе будет реализован проект по строительству офтальмологической клиники, что позволит жителям получать высококвалифицированную помощь.

– Этот пилотный проект откроет в регионе строительство серии клиник, приближенных к потребностям районов Нижегородской области, – отметил Олег Лавричев. – Проведены переговоры с мэром города, и в ближайшее время будет подготовлен пакет документов для участия в конкурсе на выделение земельного участка под строительство клиники. Проект планируется реализовать в этом году.

Прием проводили высококвалифицированные специалисты с применением современной медицинской техники, в том числе переносной фундус-камеры, позволяющей фотографировать сетчатку глаза и на основе снимков ставить диагнозы.

– Сначала пациенты проходят первичный осмотр на остроту зрения на рефрактометре, – говорит хирург Илья Похлебкин. – Если есть жалобы или низкая острота зрения, пациент проходит осмотр на щелевой лампе. Если имеются показания для хирургического вмешательства, мы регистрируем пациента и даем рекомендации.

– У меня катаракта и глаукома, хотела ехать в Нижний Новгород, чтобы выяснить, насколько назрела необходимость в операции, – рассказывает ветеран педагогического труда Валентина Трутнева. – И вот сегодня я могу пройти обследование у себя в городе.

По результатам обследования 17 жителей Арзамаса будут бесплатно прооперированы по полису ОМС в клинике «Визус-1». В течение трех дней они пройдут курс лечения, включающий медицинский осмотр и операцию. Доставка в клинику и обратно будет осуществляться также бесплатно на микроавтобусе.

В рамках акции люди пожилого возраста также смогли получить консультации специалистов пенсионного фонда и соцзащиты.