Набережную Оки и улицу Черниговскую ожидает благоустройство

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 16 заявок из 25 на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов в четверг, 14 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в частности, на Бору планируется построить семейный парк с детскими и спортивными площадками, интерактивным павильоном «Союзмультфильм», гастрономической улицей и музеем под открытым небом.

- Я видел презентацию, это будет интересно как для детей, так и для взрослых. Первые объекты на этой территории мы планирует увидеть совсем скоро, - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Кроме того, инвестсовет одобрил заявку на развитие улицы Черниговской от Метромоста до Молитовского моста. Объем инвестиций составит девять миллиардов рублей. Инвестор – АО «НОВАКАРД» - планирует построить новые и отреставрировать на этой территории жилые дома. Также в рамках проекта планируется благоустроить набережную Оки, создать многофункциональный центр и дать «вторую жизнь» Куйбышевской водонапорной станции.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года.