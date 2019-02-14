2019-02-14T15:23:07+03:00
Звезды

Рэп-сцена и диджеи из Голландии и Бельгии: стали известны первые подробности AFP-2019

Фестиваль Alfa Future People пройдет под Нижним Новгородом 16-18 августа
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Рэп-сцена и диджеи из Голландии и Бельгии: стали известны первые подробности AFP-2019Рэп-сцена и диджеи из Голландии и Бельгии: стали известны первые подробности AFP-2019Фото: Предоставлено организаторами
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Стали известны первые подробности о фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People, который в шестой раз пройдет под Нижним Новгородом 16-18 августа 2019 года. В частности, появились имена первых участников – Jeffrey Sutorius, Coone и Showtek, сообщают организаторы AFP.

Музыкальная концепция фестиваля на этот раз станет еще шире, а значит, увеличится и количество представленных сцен. В этом году к Main-, Bass- и Techno- сценам добавятся сцены, посвященные Deep house, Trance, а также Live, на которой большой акцент будет сделан на стремительно набирающую популярность рэп-музыку.

В число первых трех артистов вошел голландец Jeffrey Sutorius, который еще недавно выступал под псевдонимом Dash Berlin и успел войти в список 20 лучших диджеев планеты по версии DJ Mag. Бельгийская звезда хардстайла Coone начал продюсировать музыку еще в возрасте 15 лет, а к 24 уже собирал по 10 тысяч зрителей в крупнейших клубах на родине. В 2018-м Coone стал первым в истории хардстайл-диджеем, выступившим на культовом фестивале Tomorrowland. Голландские братья Ваутер и Шурд Янсенн из дуэта Showtek начали покорять танцевальный мир на заре нулевых, а к началу 2010-х стали полноправными звездами как хардстайл, так и EDM-сцен. В 2014 году они записали международный блокбастер Bad вместе с David Guetta.

Кстати, билеты на Alfa Future People уже поступили в продажу. Стандартный билет стоит 5 750 рублей, VIP-билеты – 12 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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