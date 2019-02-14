Больше половины жителей Нижнего Новгорода не хотят отмечать День святого Валентина

Тысячи влюбленных сегодня отмечают День святого Валентина: закупаются подарками для своей второй половинки, бронируют столики в ресторанах и стоят в очередях за цветами. Но нижегородцы не особо приветствуют этот день.

Интернет-сервис «Авито» провел опрос среди жителей Нижнего Новгорода и выяснил, что 56% из них даже не планируют отмечать 14 февраля, заявив, что этот праздник – улов маркетологов, и он чужд российским традициям.

Но часть нижегородцев все же будут праздновать. Большинство из них хотят устроить романтику дома (72%), некоторые – в ресторане (15%), и нашлись даже те, кто хочет провести этот день за границей (2%).

Дарить подарки на День святого Валентина планируют лишь 56% респондентов, и три четверти из них заявили, что потратят на подарки не более трех тысяч рублей. Расстаться с суммой от 10 тысяч рублей и выше готовы 2,4% нижегородцев.

Кстати, о подарках: 29% опрошенных выбирают цветы, 21% - сладости и конфеты, 20% - косметику и парфюмерию. Самым непопулярным подарком стали домашние животные – 1%.

Напомним, на днях "Комсомолка" опубликовала топ-5 женских и мужских презентов на День святого Валентина.