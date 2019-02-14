Автобус с детьми вылетел в кювет из-за нечищеной дороги в Выксе

Рано утром 14 февраля в Выксе (Нижегородская область) пассажирский автобус съехал в кювет из-за нечищеной дороги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент случился в 7:40 на улице Новая Слобода.

В салоне автобуса находились 30 детей.

- Он заехал на обочину и забуксовал при встречном разъезде, - пояснили в полиции. Сотрудники ГИБДД, кстати, на место не выезжали, так как «случившееся не является дорожно-транспортным происшествием».

Согласно информации, после инцидента дети покинули автобус. Пострадавших нет. По словам очевидцев, причиной стала нечищеная дорога.

Напомним, несколько дней назад, 7 февраля, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Столкновение произошло по вине водителя ПАЗа, который не справился с управлением. Сначала силовики заявили, что ранения получили 13 пассажиров автобуса, однако позже появилась информация о 23 пострадавших.