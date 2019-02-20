2019-02-20T12:41:19+03:00
Общество

«Лишить прав пожизненно!»: Пьяный житель Дзержинска сделал сальто на автомобиле

Видео его трюка появилось в соцсетях 19 февраля
Валерия ГРОМОВА
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Фото: принтскрин видеоФото: принтскрин видео
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Вечером 19 февраля 2019 года нижегородцы выложили в соцсетях видео, которое сразу разлетелось по всем пабликам и вызвало большой интерес у интернет-пользователей.

Оператор заснял пьяного жителя Дзержинска, который сделал сальто прямо на автомобиле. Нижегородцы негодуют.

- По щам не надавали, а жаль! Нужно было все гузло распинать и почки опустить, чтобы пьяный за руль не садился! – возмутился Алексей Белый.

- Лишить прав пожизненно, - написал в комментариях Роман Макаров.

- Пьяному море по колено, - констатировал Алексей Мальянов.

Ранее "Комсомолка" рассказывала, что водитель иномарки снес шлагбаум на платной парковке на площади Горького в Нижнем Новгороде. Фотографии с места происшествия были опубликованы в соцсети "Вконтакте" 26 января. При этом подробностей случившегося нет.

Пьяный житель Дзержинска сделал сальто на автомобиле.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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