Нижегородские врачи рассказали о состоянии пятерых человек, пострадавших при взрыве газа в Ингушетии

Поздно вечером 19 февраля 2019 года спецборт МЧС доставил из Ингушетии в Нижний Новгород пятерых человек. Как сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета, они находятся в тяжелом состоянии.

Все пациенты – трое детей и двое взрослых – получили сильные ожоги в результате взрыва бытового газа в частном доме.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- У детей двух с половиной, семи и тринадцати лет ожогами поражено от 30 до 70% поверхности тела; две женщины – с площадью поражения от 30 до 50% поверхности тела. Четверо пострадавших находятся на искусственной вентиляции легких, - рассказали врачи.

У всех пострадавших тяжелое, но стабильное состояние. Сейчас медики определяют дальнейшую тактику лечения.

- Предстоит длительное лечение с применением клеточных технологий и гипербарической оксигенации. Все медикаменты есть, - пояснил руководитель Университетской клиники ПИМУ, главный внештатный комбустиолог Минздрава Нижегородской области Игорь Арефьев.