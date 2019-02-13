«Комсомолка» подводит итоги конкурса ко Дню всех влюбленных. Напомним, ранее мы предложили читателям отправить фотографии со своей второй половинкой и признанием любви на нашу электронную почту. Теперь настало время подводить итоги!

Писем пришло немало, и выбрать лучших оказалось совсем не просто. Но в долгих спорах мы все же выбрали троих победителей – точнее, победительниц.

Анна Кузьмина:

Мой любимый муж, я знаю тебя уже 8 лет, но ты все так же удивляешь меня своими поступками, мыслями, словами… Знаешь, ты невероятный человек, ты сумел перевернуть весь мой спокойный мир, придав ему новый смысл и новые краски, пусть не сразу, но зато как. Такое бывает, но у меня даже в мыслях не было, что подобное может произойти со мной, учитывая все мои ошибки прошлого. Столько времени, проведенного мной в ожидании, прошло не зря, так как мне удалось отыскать свою половинку, которая сумела открыть мне новую гамму чувств. За все годы, проведенные с тобой, я ни разу не пожалела, что именно ты рядом. Ты дал почувствовать, что я не одинока. Ты мое вдохновение, ведь именно с тобой мне многого хочется, и многое получается благодаря тебе. Ты никогда не даешь мне скучать, ведь у нас все время что-то происходит. Ты мое чудо. Ты не унываешь и поддерживаешь меня даже тогда, когда у меня уже рухнул мир, спасибо. Без тебя я не поняла бы, наверное, что же это за любовь такая. Еще я очень боюсь тебя потерять, потому что жизнь без тебя потеряет всякий смысл. Ты не просто мой любимый, ты и самый лучший в мире друг, с которым я могу обсудить любую проблему. Мне хорошо с тобой. Нет, немного не так... Мне с тобой невероятно комфортно! И этот комфорт я уж точно ни с кем не соглашусь делить!

«Комсомолка» подводит итоги конкурса к Дню всех влюбленных!Фото: Предоставлено героем публикации

Елена Душкова:

Люблю тебя... и даже слов не надо,

Глаза умеют многое сказать,

Бывает, одного хватает взгляда,

Чтоб человека близкого понять.

Люблю тебя... и времена не властны

Над ценностями, что живут в душе.

Любить тебя — и выше нету счастья,

Себя не мыслю без тебя уже!

«Комсомолка» подводит итоги конкурса к Дню всех влюбленных!Фото: Предоставлено героем публикации

Анна Шварова:

Хочу поздравить моего мужа Шварова Дмитрия с днем влюбленных! Почти семь лет мы вместе, надеюсь, еще много ярких и позитивных моментов будет в нашей семейной жизни!

К чему слова и яркие плакаты?

И черно-белой хватит фотографии,

Чтобы вспомнить те летние закаты,

Те романтичные отрывки биографии.

А в зиму? И в зиму тоже сказка!

Всегда теплые утренние ласки.

Кофе в постель в такую стужу,

Вот то, что мне зимою было нужно!

И осень нам любовь дарила,

Хоть и не так уютно, как зима.

Но я тебя благодарила,

За строчки пылкого письма.

Весна-красна, как говорят в народе,

Там буйство красок…Я, пожалуй, соглашусь.

Но все же неяркое фото в моем телефоне

Однако убрать я не решусь!

«Комсомолка» подводит итоги конкурса к Дню всех влюбленных!Фото: Предоставлено героем публикации

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