«ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез» организовало Спартакиаду, посвященную юбилею МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

С 7 февраля по 10 февраля на берегу Горьковского моря в Нижегородской области прошла II зимняя cпартакиада для работников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», посвященная 25- летию МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

В церемонии торжественного открытия мероприятия приняли участие президент Спортивного клуба компании «ЛУКОЙЛ» В.В. Золотухин, первый заместитель председателя МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Н.П.Ивченко, председатель ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» В.Н.Чабунин, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по персоналу и административным вопросам Е.И.Безбородников.

- Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на этом замечательном празднике здоровья и спорта! Ваша спартакиада посвящена 25-летию Международной ассоциации профсоюзных организаций Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Из этих 25 лет мы работаем вместе уже 18, и всегда Ваш коллектив и профсоюзная организация - на передовой. Вы задаете тон как яркий и сильный игрок в команде ЛУКОЙЛа! На предприятии работают сильные и порядочные люди. Вы умеете не только результативно работать, но и дружно проводить мероприятия, в том числе мероприятия по отдыху и спорту. От всего Совета профобъединения и от себя лично я желаю вам успешных стартов, отличного настроения и блестящих побед! – обратилась к собравшимся Надежда Павловна Ивченко.

Как отметил в своем выступлении председатель оргкомитета соревнований, заводской профсоюзный лидер В.Н.Чабунин, в «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» развитию массового спорта и формированию здорового образа жизни уделяется особое внимание. Об этом говорит статистика: в 12 спортивных кружках и секциях, организованных для заводчан советом коллективов физкультуры, занимается каждый четвертый работник предприятия.

Вторая зимняя спартакиада «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» стала заметным событием для нижегородского ЛУКОЙЛа: в мероприятии приняло участие около 300 человек, соревнования проводились по 9 видам спорта.