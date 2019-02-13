Александр Ефремцев: «Профессия агронома была, есть и будет»

- Вы занимаетесь сельском хозяйством, входите в профильный комитет регионального парламента, как оцениваете состояние АПК региона в 2019 году. При этом хочу напомнить, что Нижегородская область - зона неустойчивого земледелия…. Какие у нас узкие места и сильные моменты?

- Мы живем, как и многие аграрии в нашей стране, с надеждой, что помощь сельскому хозяйству с каждым годом будет увеличиваться. 2019 год для Нижегородской области, действительно, хороший. Нашим сельхозпредприятиям финансирование увеличено более чем на 30%. Прямая поддержка сельхозпроизводителей увеличена на 600 млн рублей. Практически в месте с поддержкой федерального бюджета сумма получится в пределах 4 млрд рублей. Причем прямые дотации составят 3,9 млрд рублей.

- Кроме того, что денег всегда не хватает, какие еще проблемы есть? Как у фермеров и вас, в чем конкурентное преимущество?

- Представители классического сельского хозяйства, крупные производители и фермеры все живут по-разному. Кто-то занимает свою нишу и нашли собственное место на сельхозрынке, кто-то сумел встроиться в эту систему, у кого-то дела похуже.

Но хочу сказать, что в этом году существенно увеличилась доля поддержки животноводства. А это, в первую, очередь - фураж, который, к сожалению, выращивается в Нижегородской области, хотя мы и не южный регион. Хочу напомнить 2017 год и тот ажиотаж на рынке зерна. В первую очередь, потребитель фуража – животноводческие комплексы. Животноводческие комплексы, это всегда занятость на селе.

Средняя заработная плата, которая складывается в сельском хозяйстве - чуть более 20 тысяч рублей. Мы же понимаем, что молодежь не будет оставаться на селе, и работать за 20 тысяч рублей. Проект закона, который внес в Законодательное собрание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вызвал бурные обсуждения по поводу поддержки кадрового потенциала на селе.

- Что в этом законе?

- Благодаря ему существенно увеличивается помощь молодым работникам на селе в не зависимости от уровня образования. К примеру, студент очного отделения вуза и ссуза может дополнительно получать к стипендии 3-4 тысячи рублей ежемесячно, если он после окончания возвращается работать на село.

Молодые специалисты с высшим образованием получают доплату в размере 8 тысяч рублей, со средне-специальным - 6 тысяч рублей, и работники без образования – 4 тысячи. В течение двух лет! Это уже больше, чем 20 тысяч рублей, и в итоге получается с доплатами средняя зарплата по региону.

Мало того, в проект закона были внесены изменения. Специально рассчитанные на молодежь до 35 лет. После первого года отработки выплачиваются «подъёмные», специалист может получить их единовременно, на ремонт или покупку жилья. Хочу добавить, что сейчас разрабатывается программа по выдаче ипотечных кредитов на льготных условиях или же улучшения жилищных условий без критериев нуждаемости для молодых специалистов на селе. Это уже показатель того, что молодежь планирует свое будущее связать с селом.

- Какие профессии на селе самые перспективные на сегодняшний день? Кого не хватает? Как вы работаете с молодежью, ведь сейчас сельское хозяйство - инновационная отрасль, где постоянно вводятся новые технологии… Где готовятся кадры?

- Наследие Советского Союза закончилось лет 15 назад. И то, каким образом, и с какой скоростью современные технологии приходят на село, вызывает порой оторопь. Поэтому готовить молодых специалистов для села нужно уже со школы. Об этом и шла речь на региональном совещание в школе в Бутурлине. Добавлю, что одним из инициаторов совещания стал президент Российской Академии Наук (РАН) Александр Сергеев, который, к слову, сам уроженец Бутурлинского района.

На встрече были намечены те шаги, которые будут реализованы позднее. В том числе речь шла о будущих профессиях, востребованных в сельской местности: инженеры-холодильщики, инженеры-гидрологи и др. Сейчас говорим о том, что микроклонированием и фенотипированием уже могут заниматься школьники. Школьник, который знает, что такое «умная» теплица, который вовлечен образовательными модулями при обычной школьной программе, уже заранее профессионально ориентирован. Чтобы делать хорошо свою работу нужно обладать знаниями в различных сферах.

- Как дети из Бутурлинской школы отреагировали на нововведения и вклад состоявшихся взрослых в их будущее, по сути?

- Им это, однозначно, интересно. Но это не уникальный опыт. Мы его впервые адаптируем в Нижегородской области, и, может быть, он идет не совсем так быстро, как задумывалось, но мы стараемся не ошибиться. Хочу привести другой пример. В одном из районов региона, который входит в мой округ, есть центр дополнительного образования. Там дети с детского сада занимаются робототехникой, и у них уже есть положительный опыт. Трое подростков уже поступили в вузы, где обучают конструированию роботов. Получают профессию будущего.

- На селе какие профессии будущего? На что нужно обратить внимание? Насколько я понимаю, тема продовольственной безопасности сейчас ключевая для России и Нижегородской области.

- Профессия агронома была, есть и будет. И сейчас на рынке подобного рода специалисты очень востребованы. Как бы мы не говорили об успехах нашего сельского хозяйства, но большинство семян зерновых, к сожалению, закупаем за границей. Все, что касается селекционно-генетических центров – за этим будущее, это и есть продовольственная безопасность нашей страны, в том числе.

Если брать животноводство и ветеринарию, зоотехников тоже не хватает. В АПК существует некое несоответствие ожиданий работодателей и учебных планов вузов при подготовке специалистов. Не хватает выпускникам компетенции. Мир меняется быстрее, чем учебные планы. Сейчас опыт, полученный пять лет назад, может не соответствовать той текущей ситуации, которая сейчас складывается на рынке.

- Как вы считаете, городским жителям перспективно идти в сельское хозяйство?

- Инженеры-гидрологи и инженеры-холодильщики - как раз бывшие городские.

- Вы один из руководителей крупнейшего агрохолдинга в стране, одна из базовых площадок АФГ «Националь» Нижегородской области . Сколько направлений в вашей компании?

-Мы начинали с картофеля и овощей открытого грунта. Потом реанимировали Сергачский сахарный завод, ягодный кластер создали. Очень крупный проект реализуем в сфере животноводства. Это более тысячи голов КРС. И техническая конопля. Это интересная история. Экологический материал, из которого мировые производители, в том числе автомобилей, делают свои салоны. Ее можно использовать не только в текстильной промышленности и строительстве.

Когда то Россия занимала первое место по выращиванию конопли. Пенька всегда была экспортно-ориентированным товаром. В Европе пенька очень востребованный продукт сейчас.

- В чем разница крупного концерна, такого как АФГ «Националь» и маленького фермерского хозяйства? У кого больше плюсов?

- Продукция небольшого хозяйства может быть для кого-то вкуснее. Это домашнее. Крупный холдинг выстраивает поток, объемы и культуру производства. Я уверен, что каждый должен найти свою нишу, что быть ориентирован на потребителя, для которого работает. Должны быть и те, и другие. Капитализм так устроен, что это в том числе и конкуренция.

Я бы еще сказал, что сельское хозяйство, даже несмотря на то, что мы живет при рыночных отношениях – это наша душа и наш образ жизни.