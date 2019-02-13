Подарки на 23 февраля в Нижнем Новгороде: где купить и что подарить

Пена для бритья, гель для душа, годовой запас носков - эти банальные подарки буквально кричат: «Мы куплены для галочки». Но ведь они должны доставлять удовольствие тому, кому вы их преподносите. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» составила топ-10 подарков на 23 февраля, которые не стыдно подарить отцу, любимому мужчине или близкому другу.

Экшн камера

Во время путешествий ваш защитник не расстается со смартфоном, стараясь запечатлеть увиденное на встроенную камеру? Тогда экшн камера - идеальный подарок! У нее широкий угол обзора, повышенная скорость записи, ее можно прикреплять к чему угодно, а еще такую камеру любят за маленький размер и минимальный вес.

Где купить: магазин «Фотосклад», Сормовское шоссе, 20; тел. 28-081-28

Сколько стоит: от 1490 до 45990 рублей

Пауэрбанк

Он же портативный аккумулятор. Вещь крайне необходимая для владельцев смартфонов IPhone, «съедающих» зарядку за пару часов использования. Хотя от пауэрбанка еще не отказался ни один владелец Android. Всегда приятно знать: случишь что - ты гарантировано подзарядишь свой гаджет и не потеряешь связь с внешним миром. Поэтому настоятельно рекомендуем присмотреться к этому девайсу.

Где купить: магазин DNS в ТРК «Индиго», ТРК «Фантастика», ТЦ «Гагаринский», ТЦ «Комсомолка», ТРК «Мега», ТРЦ РИО, ТЦ «Этажи», ул. Веденяпина, 6 и пл. Горького 4.

Сколько стоит: от 199 рублей до 1399 рублей

Блендер

Универсальная вещь этот блендер! Спортсмены могут использовать его для приготовления полезных овощных или белковых коктейлей, а любители алкоголя - для приготовления разнообразных настоек. Удобно и быстро!

Где купить: магазин «Мвидео» в ТРЦ «Седьмое небо», ТРЦ «Небо», ТЦ «Золотая миля», ТЦ «Карусель», ТЦ «Муравей», ТЦ «Парк Авеню», ТЦ «Республика» и ТЦ «Этажи-2»

Сколько стоит: от 1190 до 60390 рублей

Запонки

Застежки на манжетах - один из атрибутов мужского официального стиля. Обладатель запонок как бы дает понять окружающим, что у него есть вкус и чувство стиля. Сегодня существует множество видов запонок. Они классифицируются по виду крепежа, по стилевому решению и по материалу изготовления. Не исключено, что выбор запонок растянется на часы, но это того стоит, не сомневайтесь!

Где купить: магазин Sunlight в ТЦ РИО, ТРК «Небо», ТРК «Седьмое небо», ТРК «Мега», ТЦ «Муравей», ТЦ «Луч»

Сколько стоит: от 553 до 345596 рублей

Фитнес-браслет

Фитнес-трекеры перестали быть спортивным атрибутом. Сегодня их можно увидеть на запястьях совершенно разных людей. Такие девайсы умеют считать шаги, следить за сном и вовремя будить, мерить пульс и прислать уведомления. Хотите, чтобы отец или муж зашагали в ногу со временем? Тогда остановитесь на этом подарке.

Где купить: магазин «Ситилинк» на пр. Гагарина, 29, Сормовском шоссе, 1 и ул. Краснодонцев, 10

Сколько стоит: от 990 до 4990 рублей

Термокружка

Мы живем в настолько бешеном ритме, что иной раз некогда выпить кофе. Оттого на улицах все чаще встречаешь людей с термокружками. Такая посуда сохраняет комфортную температуру напитка, а посему является незаменимым товарищем в поездках, путешествиях, а иногда и в офисе. К тому же можно найти у них весьма привлекательная стоимость.

Где купить: интернет-магазин http://www.mythermos.ru/

Сколько стоит: от 650 до 5021 рубля

Массажная подушка

Сидячий образ жизни негативно сказывается на шейно-воротниковой зоне человека. Однако застойное напряжение мышц шеи и плеч можно устранить с помощью массажа. По идее, неплохо было бы записаться на сеанс к профессионалу, но это время и немалые деньги. Посему предлагаем альтернативу - массажную подушку. Использовать ее можно в любой момент, причем не только для устранения болей в шее, но в руках, спине и стопах. За такой универсальный подарок ваш защитник точно скажет спасибо!

Где купить: магазин «Релакс» на ул. Невзоровых,49 и на бульваре Мира, 7

Сколько стоит: от 2190 до 12900 рублей

Стрельба в тире

Наверное, это самый логичный подарок ко Дню защитника Отечества, ведь служившим в армии приходилось обучаться стрельбе. Так почему не вспомнить молодость? К вашим услугам два зала: лучно-арбалетный и пневматический (стрельба ведется настоящими свинцовыми пульками, а не лазерным лучом). И да, накануне 23 февраля подобное развлечение пользуется невероятной популярностью, поэтому советуем не затягивать с бронированием мест.

Где: лучно-арбалетный и пневматический тир «Братислава», ул. Большая Покровская, 10; тел. 419-68-14

Сколько стоит: от 200 рублей

Мультитул

Многофункциональный инструмент от Leatherman оценит каждый мужчина, у которого руки растут из правильного места. В мультитуле есть все: нож, напильник по металлу и дереву, плоскогубцы, кусачки, три отвертки, ножницы и даже открывалка для бутылок. А главное гарантия - 25 лет!

Где: магазин "Ножи, посуда" в ТЦ "Этажи" и ТЦ "Новая Эра"; тел. 8-920-07-07-306

Сколько стоит: от 3900 рублей

Видеорегистратор

У каждого уважающего себя автомобилиста должен быть видеорегистратор, который, по сути, является честным и беспристрастным свидетелем практически при любых дорожно-транспортных происшествиях. Такую заботу, пожалуй, оценит любой мужчина, у которого есть авто.

Где купить: интернет-магазин https://www.abc-nn.ru/

Сколько стоит: от 900 до 18900 рублей