«Алкогольный барьер снят!»: На Выксунском металлургическом заводе отключили алкорамки

- Пропуск приложить и не дышать, - гласит объявление на проходной Выксунского металлургического завода, предупреждающее об отключении алкорамки.

В социальных сетях тут же пошутили: алкогольный барьер снят!

- Утром можно быть драконом, - написала Саша Фролова.

- То есть дышали друг после друга? Гигиена? - поинтересовалась Зоя Соломонова.

По словам руководителя направления «Охрана и режим» Объединенной металлургической компании Игоря Матюкова, почти все проходные пункты ВМЗ оборудованы алкорамками, чтобы исключить случаи появления на рабочем месте сотрудников и подрядчиков в состоянии алкогольного опьянения.

Работают бесконтактные рамки так: сотрудник прикладывает персональный пластиковый пропуск к считывателю карт доступа, а затем выдыхает в сторону приемного окна алкорамки. Прибор производит анализ и выдает результат проверки через секунду. Приборы настроены на определенный законом порог - 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

- Если показатель будет превышен, доступ на территорию предприятия будет заблокирован, - уточнил собеседник «Комсомольской правды». Пропускная способность алкорамки - двенадцать человек в минуту.

Причем проходить тестирование сотрудникам надо дважды: при входе и на выходе. Правила едины для работников, подрядчиков и прочих посетителей.

Кстати, приостановить работу алкорамок пришлось из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ. А поскольку они в основном передаются воздушно-капельным путем, избежание мест массового скопления людей - одно из действенных способов обезопасить себя от заражения.

- Это предписание регионального Роспотребнадзора относится ко всем учреждениям и предприятиям округа. Алкорамки, установленные на ВМЗ, бесконтактные, поэтому при правильном использовании не являются источником заражения вирусными инфекциями, - обратила внимание главврач медико-санитарной части завода Любовь Межевова.

Однако это не значит, что всяк туда входящий может быть немного подшофе.

- На проходных работают сотрудники охранного предприятия, которые на период отключения алкотестеров, определяют состояние работников визуально и по характерным признакам, - заверил Игорь Матюков.