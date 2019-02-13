2019-02-13T13:27:47+03:00
Общество

«Алкогольный барьер снят!»: На Выксунском металлургическом заводе отключили алкорамки

«Комсомолка» выяснила, кто теперь оценивает трезвость сотрудников
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Выкса.рфФото: Выкса.рф
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- Пропуск приложить и не дышать, - гласит объявление на проходной Выксунского металлургического завода, предупреждающее об отключении алкорамки.

В социальных сетях тут же пошутили: алкогольный барьер снят!

- Утром можно быть драконом, - написала Саша Фролова.

- То есть дышали друг после друга? Гигиена? - поинтересовалась Зоя Соломонова.

По словам руководителя направления «Охрана и режим» Объединенной металлургической компании Игоря Матюкова, почти все проходные пункты ВМЗ оборудованы алкорамками, чтобы исключить случаи появления на рабочем месте сотрудников и подрядчиков в состоянии алкогольного опьянения.

Работают бесконтактные рамки так: сотрудник прикладывает персональный пластиковый пропуск к считывателю карт доступа, а затем выдыхает в сторону приемного окна алкорамки. Прибор производит анализ и выдает результат проверки через секунду. Приборы настроены на определенный законом порог - 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

- Если показатель будет превышен, доступ на территорию предприятия будет заблокирован, - уточнил собеседник «Комсомольской правды». Пропускная способность алкорамки - двенадцать человек в минуту.

Причем проходить тестирование сотрудникам надо дважды: при входе и на выходе. Правила едины для работников, подрядчиков и прочих посетителей.

Кстати, приостановить работу алкорамок пришлось из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ. А поскольку они в основном передаются воздушно-капельным путем, избежание мест массового скопления людей - одно из действенных способов обезопасить себя от заражения.

- Это предписание регионального Роспотребнадзора относится ко всем учреждениям и предприятиям округа. Алкорамки, установленные на ВМЗ, бесконтактные, поэтому при правильном использовании не являются источником заражения вирусными инфекциями, - обратила внимание главврач медико-санитарной части завода Любовь Межевова.

Однако это не значит, что всяк туда входящий может быть немного подшофе.

- На проходных работают сотрудники охранного предприятия, которые на период отключения алкотестеров, определяют состояние работников визуально и по характерным признакам, - заверил Игорь Матюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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