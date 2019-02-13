2019-02-13T12:38:14+03:00
Общество

Нефтяное пятно обнаружено на поверхности Оки в Нижнем Новгороде

Источник загрязнения только предстоит выяснить [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Информация о нефтяном пятне передана в Департамент Росприроднадзора по ПФО.Информация о нефтяном пятне передана в Департамент Росприроднадзора по ПФО.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Нижегородцы пожаловались на мазутную пленку, образовавшуюся на Оке в приволжской столице. И тут же сделали вывод, что источником загрязнения является Автозаводская ТЭЦ.

Нефтяные пятна обнаружены на Оке в Нижегородской области.Источник видео: https://vk.com/typical_nn

- Вода там не замерзает, а на поверхности растеклись огромные масляные пятна, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

При этом подписчики обратили внимание, что они расползаются по Оке не менее четырех лет.

- От склонов «Швейцарии» и набережной под ней отлично видно! Особенно в солнечную погоду, - заявила Наталья Морозова. - Палку макнешь - становится маслянистой.

- В Сормове на льду в том году аж пять-семь сантиметров масла плавало. В этом году ничего не изменилось. Заводь чуть ниже теплушки, - добавил Иван Боков.

При этом официальных комментариев по ситуации с пятном на поверхности Оки пока нет.

- Информация о нефтяном пятне на участке реки Ока для проведения проверки направлена в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу, - сообщили «Комсомольской правде» в региональном министерстве экологии.

Напомним, что в мае 2017 года была обнаружена нефтяная пленка на Волге в районе Борского моста. Департамент Росприроднадзора по ПФО провел административное расследование и заключил: пятна нефти на Волге поднимаются со дна. Причина возникновения нефтяных пятен была озвучена лишь в 2018 году. По словам мэра Владимира Панова, они появились вследствие работы Сормовской нефтебазы еще в советские времена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Александр Ефремцев: «Профессия агронома была, есть и будет»
Замдиректора АФГ «Националь», депутат ЗСНО Александр Ефремцев в программе «Герои Волги» рассказал о выращивании конопли, программах поддержки молодых специалистов на селе и инвестициях в АПК региона в 2019 году
Новости 24
В Нижегородской области построят овцеферму на 2000 голов
Володарск и Решетиха получат статус ТОСЭР
Стало известно, с каких улиц будут вывозить снег в ночь на 14 февраля
ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика консервацию, чай и тушенку
Водитель маршрутки Бор – Нижний Новгород пойдет под суд за опасные перевозки
Нижегородцы обсудят благоустройство детской площадки в Автозаводском парке
В Лысковском районе зарегистрирован случай заражения трихинеллезом
Глеб Никитин: «Предложения Нижегородской области поддержаны на заседании Госсовета»
Массовая регистрация браков пройдет на катке «Зимняя сказка» 14 февраля
Житель Шахуньи убил свою соседку табуретом
В Нижнем Новгороде стартовал проект Global City Hackathon
Задержанный за взятку Николай Ингликов лишился мандата депутата думы Нижнего Новгорода
Нижегородцы могут пожаловаться на сосульки по «горячей линии»
Пожилая нижегородка погибла под колесами грузовика в Канавинском районе
Владимир Панов встретится с жителями Приокского района 27 февраля
Пилотный веломаршрут появится в Нижнем Новгороде к лету
«Торпедо» на выезде сразится с ярославским «Локомотивом» 13 февраля
Подрядчик вывез снег с центральных улиц Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры
Автозаводскому парку вернут участок, ранее отданный под строительство аквапарка