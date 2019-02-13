Нефтяное пятно обнаружено на поверхности Оки в Нижнем Новгороде

Нижегородцы пожаловались на мазутную пленку, образовавшуюся на Оке в приволжской столице. И тут же сделали вывод, что источником загрязнения является Автозаводская ТЭЦ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/691581" frameborder="0"></iframe> Нефтяные пятна обнаружены на Оке в Нижегородской области.Источник видео: https://vk.com/typical_nn

- Вода там не замерзает, а на поверхности растеклись огромные масляные пятна, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

При этом подписчики обратили внимание, что они расползаются по Оке не менее четырех лет.

- От склонов «Швейцарии» и набережной под ней отлично видно! Особенно в солнечную погоду, - заявила Наталья Морозова. - Палку макнешь - становится маслянистой.

- В Сормове на льду в том году аж пять-семь сантиметров масла плавало. В этом году ничего не изменилось. Заводь чуть ниже теплушки, - добавил Иван Боков.

При этом официальных комментариев по ситуации с пятном на поверхности Оки пока нет.

- Информация о нефтяном пятне на участке реки Ока для проведения проверки направлена в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу, - сообщили «Комсомольской правде» в региональном министерстве экологии.

Напомним, что в мае 2017 года была обнаружена нефтяная пленка на Волге в районе Борского моста. Департамент Росприроднадзора по ПФО провел административное расследование и заключил: пятна нефти на Волге поднимаются со дна. Причина возникновения нефтяных пятен была озвучена лишь в 2018 году. По словам мэра Владимира Панова, они появились вследствие работы Сормовской нефтебазы еще в советские времена.