2019-02-19T16:48:17+03:00
Общество

Tele2 настроила родительский контроль

Новый сервис позволяет проверять список используемых ребенком приложений
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 запустил сервис «Родительский контроль». Услуга помогает защищать детей от нежелательного контента, отслеживать местонахождение ребенка и проверять работу его гаджета.

Новый сервис «Родительский контроль» позволяет проверять список используемых ребенком приложений. Взрослые могут блокировать доступ к нежелательному контенту, ограничивать время работы определенных приложений и сайтов, получать статистику по сервисам.

Важная для безопасности детей функция – это возможность просматривать их маршруты в течение выбранного времени. Родители получат уведомление, если ребенок покинул привычную территорию – например, выехал за границы родного города. Взрослые также могут получать актуальную информацию о состоянии мобильного счета детей и следить за зарядом батареи.

При возникновении экстренных ситуаций дети могут нажать кнопку SOS, после чего на родительских смартфонах немедленно появится сообщение с указанием местоположения ребенка. Оператор фиксирует его координаты по мобильному приложению или радиосети. Родителям также доступны специальные кнопки для экстренной связи с детьми – отправки сообщений «Где ты?» и «Позвони мне». После нажатия ребенком кнопки «Я тут» приложение снимет координаты и отправит родителю. Кроме того, дети могут использовать кнопки «Позвони мне» или «Пополни мой счет».

Услуга позволяет подключить второго родителя к совместному управлению сервисом. В рамках одной подписки родители могут добавлять до 10 детей. Сервис доступен для ОС Android и iOS. Активировать услугу можно с помощью USSD-команды *213*1# или на сайте deti.tele2.ru. Пользователям необходимо установить приложение «Мои родители» на устройстве ребенка и «Мои дети» – на родительском смартфоне. При этом родители могут ограничиться интернет-сайтом, не устанавливая приложение. Стоимость услуги составляет 9 руб. в сутки.

Абонентам также доступна бесплатная версия сервиса. В его рамках родитель может добавить в список один гаджет, контролировать заряд батареи устройства и получать уведомления о нажатии кнопок SOS и «Перезвони мне».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Наш сервис не просто решает проблему кибербезопасности детей – в рамках одного приложения мы предлагаем весь функционал услуги «Геопоиск+». Мы можем проверить по радиосети местоположение ребенка, даже если приложение выключено. Кроме того, наш сервис работает на основе системы искусственного интеллекта. Это позволяет отследить нестандартное перемещение ребенка и вовремя уведомить родителей о том, что он покинул границы города. Мы постоянно развиваем приложение: скоро его можно будет ориентировать на пожилых пользователей и ограждать их, например, от установки нежелательных подписок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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