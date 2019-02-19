В Нижнем Новгороде состоялся суточный лыжный марафон Горьковского автозавода.

Зашкаливающий накал эмоций, море позитива и неудержимое стремление к победе - с каждым годом суточный лыжный марафон ГАЗа становится все популярнее и зрелищнее, привлекая не только нижегородцев, но и участников из других регионов. В этом году, помимо нижегородских спортсменов, на лыжную трассу вышли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Чувашии, а также участники из Курганской и Кировской областей.

«Мы рады, что мероприятие получает широкий отклик и среди сотрудников Горьковского автозавода, и среди жителей города и области, и других регионов, что участники посвящают свои рекорды ГАЗу. Организация спортивного досуга и пропаганда здорового образа жизни - часть нашей социальной миссии. Замечательно, что с каждым годом не только расширяется география, но и все больше молодежи вовлекается в спортивное движение», - поясняет Елена Марштупа, директор по стратегическому развитию персонала и корпоративной культуре «Группы ГАЗ». Зашкаливающий накал эмоций, море позитива и неудержимое стремление к победе - с каждым годом суточный лыжный марафон ГАЗа становится все популярнее и зрелищнее, привлекая не только нижегородцев, но и участников из других регионов. В этом году, помимо нижегородских спортсменов, на лыжную трассу вышли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Чувашии, а также участники из Курганской и Кировской областей.

Фото: предоставлены организатором

- На этот раз стартовали около 300 человек, - рассказал управляющий директор ООО «Автозавод ГАЗ» Андрей Софонов. – Ежегодно спортсмены и любители зимнего спорта с нетерпением ждут этих состязаний и готовятся выйти на лыжню. Для нас это возможность провести время с трудовым коллективом не только на территории завода, но и отдохнуть. Это сближает людей и создает здоровую атмосферу в коллективе. С каждым годом число участников только растет – вместе с ветеранами спорта на трассу выходят дети.

Специально для марафона в лесу подготовлена кольцевая трасса протяженностью 10 километров. Двигаться можно «классикой» или коньковым ходом, количество кругов ограничивается только выносливостью и физической подготовкой участников.

Фото: предоставлены организатором

Уникальность соревнований в том, что марафон продолжался целые сутки. Старт ему был дан в 10:00 16 февраля, а к финишу спортсмены пришли только в 10:00 17 февраля. Разумеется, проводить все это время на лыжах вовсе не обязательно – каждый участник может пройти столько кругов, на сколько у него хватит сил. Или сделать перерыв на отдых – ГАЗ обеспечил лыжникам и горячее питание, и даже возможность поспать. Тем не менее, победителем стал именно тот спортсмен, который прошел за сутки максимальное расстояние. Также были определены в дополнительных группах: среди детей от 12 до 16 лет, мужчин от 50 лет и старше, женщин от 40 и старше.

К слову, участниками этого марафона нередко становятся не только любители, но и профессиональные спортсмены. В разные годы в спортивных мероприятиях ГАЗа принимали участие знаменитые лыжники - чемпионка мира 1972-го и Олимпийских игр в Инсбруке и Саппоро Алевтина Олюнина, чемпионка СССР и РСФСР 1973 года Анна Елесина и многие другие.

- Мы надеемся, что и из нынешних участников вырастут будущие чемпионы, - отметил Андрей Софонов. – Поэтому стараемся всячески поддерживать наших спортсменов, особенно талантливую молодежь.

Не отстают и заслуженные ветераны лыжного спорта. К примеру, 60-летний Петр Болотов не расстается с любимым видом спорта даже на пенсии. Ежедневно он проходит на лыжах пару десятков километров, поэтому к марафону оказался подготовлен куда лучше многих младших товарищей.

- Лыжный вид спорта – уникальный, ведь здесь задействованы все группы мышц, - объясняет Петр Болотов. – Поэтому старость к лыжникам приходит позже. Для меня это настоящий секрет молодости и долголетия! Я участвую в этих соревнованиях каждый год, и всегда он приносит радость всем участникам.

Этот марафон действительно стал знаковым событием для Нижнего Новгорода, показавшим важность спорта для карьерных и профессиональных свершений. Недаром организатор соревнований – Горьковский автозавод. Целеустремленность, воля к победе, умение распределять свои силы, поддержка коллектива – все это близкие автозаводцам ценности, которые позволяют добиваться высоких результатов и в спорте, и в карьере. В следующем году добрая традиция лыжных соревнований будет продолжена. И ждать здесь будут спортсменов вновь со всей России.

КОНКРЕТНО

В абсолютном зачете среди мужчин и женщин триумфаторами марафона стали Николай Зимерев (Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма), пробежавший 360 километров, и Марина Кудакова (Завод штампов и пресс-форм «Группы ГАЗ»), преодолевшая 230 километров.

В юношеской категории 12-16 лет победили Михаил Фролов (100 км за 11ч.59 мин.) и Ксения Тарасова (120 км за 19 часов 58 минут). В категории участников «Мужчины от 50 лет» первым стал Дмитрий Нечаев. Среди женщин от 40 лет лидировала Наталья Большунова. Все участники марафона получили корпоративные подарки, а победители – денежные призы.