Афиша Нижнего Новгорода с 13 по 20 февраля: Федор Добронравов, певица Слава и премьера «Громкой связи»

СПЕКТАКЛИ

«Разговоры влюбленных». Легко и весело

Не знаете, куда пойти на День всех влюбленных? Смело покупайте билеты на этот музыкальный спектакль в «Маяковке». Легкий и смешной, светлый и нескучный. Такой, что в конце зрители просто не захотят расходиться по домам. О чем он? О влюбленных, о разговорах, о том, что нас сближает и о том, что нас иногда разделяет. Зачем идти? Чтобы посмеяться и задуматься. Чтобы классно провести вечер. Чтобы понять что-то главное или совсем не важное. Чтобы отметить этот день. Кстати, зрителей ждет не только романтичный спектакль, но и специальная фотозона, сувенирная театральная лавка с эксклюзивными предложениями и приветственный напиток. (18+)

14,15, 16 февраля, 19.00

Арт-клуб «Маяковка», ул. Рождественская, 10; тел. 291-76-81

Билеты: 600 рублей

Федор Добронравов в спектакле «Ловушка для мужа»

Всеми любимый анекдот - «Муж возвращается домой…» Но нет, в этом спектакле все наоборот. Жена возвращается домой и застает супруга с молодой, привлекательной девушкой... Примерный муж и успешный политик впервые решил изменить симпатичной, но очень уж занудной и правильной супруге. Неожиданный поворот событий оборачивается чередой комических ситуаций. Юная подруга, с которой герой мечтал провести приятный вечер, оказалась ангелом по сравнению со своей мамашей, появившейся в самый неподходящий момент.

В ролях: Федор Добронравов, Татьяна Васильева, Елена Сафонова и другие. (16+)

18 февраля, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32; тел. 225-11-18

Билеты: 2700 - 3000 рублей

КОНЦЕРТЫ

Слава. «Откровенно»

Ее творчество в народе называют «грубой женской романтикой». Ее необыкновенный и всегда узнаваемый голос невозможно перепутать ни с каким другим. Ее самобытный стиль общения с публикой на своих концертах откровенен и искренен. Ее любят за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный характер. Она ничего не скрывает как в жизни, так и в текстах своих песен. Она автор и исполнитель. За 15 лет творческих поисков ей есть что сказать зрителю. Любимые хиты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы - лишь малая часть того, что ждет зрителей на шоу «Откровенно». (16+)

15 февраля, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 2000 - 3600 рублей

«Танцующий скрипач» Степан Мезенцев

Степан Мезенцев - популярный скрипач-импровизатор, которого сравнивают с Ванессой Мэй и называют «танцующим скрипачом». В его игре сочетаются грация и азарт, чувственность и виртуозность, искренность и музыкальный юмор, что у инструменталистов на сцене встречается нечасто. Дар свободной сиюминутной импровизации делает его исполнение каждый раз несколько иным. В рамках дней культуры России он выступал в качестве солиста в Индии, Монголии и Франции, участвовал в концертных программах на экономических форумах в Австрии и Германии. (18+)

14 февраля, 20.00

Ресторан Maximilian, ул. Большая Покровская, 98; тел. 262-20-72

Билеты: 1000 - 8400 рублей

«Мы из СССР». Легенды ВИА 70-80-х

В концертной программе принимают участие легендарные музыканты и исполнители, работавшие в 70-е - 80-е годы прошлого столетия в составе вокально-инструментальных ансамблей «Ариэль», «Красные маки», «Голубые гитары», «Лейся песня», «Карнавал» и «Веселые ребята». В программе прозвучат практически все хиты того времени: «В краю магнолий», «Розовые розы Светке Соколовой», «Горько», «Я иду тебе на встречу», «Как прекрасен этот мир», «Рыжий клоун», «На канарских островах», «Пустыня», «Прощай со всех вокзалов поезда», «Мой адрес Советский Союз», «До чего я не везучий», «Люди встречаются», «Ты мне не снишься», «Мне теперь все равно», «Вот увидишь» и другие. (6+)

15 февраля, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 700 - 1300 рублей

«Ария»: «Проклятье морей»

Масштабный тур по России в поддержку нового альбома «Проклятье морей» «Ария» начнет с Нижнего Новгорода. В концертный сет-лист войдут как песни с нового альбома, так и нетленные хиты из золотого фонда этого музыкального коллектива. В лонгплей вошли одиннадцать новых песен, сведение новой пластинки осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z, работавший с Bruce Dickinson, Rob Halford, Judas Priest, Sepultura, Sebastian Bach и другими артистами. (12+)

15 февраля, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1600 - 5000 рублей

Патриарший хор Грузии «Басиани»

Уникальное творческое мастерство Патриаршего хора Грузии было оценено во многих странах мира. Артисты гастролировали в Англии, США, Голландии, Ирландии, Польше и Литве. С огромным успехом несколько раз хор «Басиани» выступил в рамках знаменитых «Крещенских вечеров» в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». Репертуар хора включает духовные песнопения старогрузинской, византийской и сирийской традиций, а также народные песни. Художественный руководитель ансамбля - Георгий Донадзе. (6+)

17 февраля, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1600 - 2400 рублей

Владимир Винокур: «70 лет шутя»

Народный артист России Владимир Винокур представит нижегородцам новую программу под названием «70 лет шутя». Зрителей ждут юмористические монологи и яркие пародийно-музыкальные номера, главным героем которых, конечно, является сам Винокур. Программа его Театра пародий настолько радостная и веселая, что после нее надолго остаются теплые воспоминания. Талантливые молодые пародисты каждый раз помогают зрителю за один вечер побывать на концертах самых любимых звезд нашей эстрады: Пугачева и Киркоров, Тимати и Лепс, Кадышева и Бабкина, Аллегрова и Валерия, Боярский и Кобзон, Градский и Лещенко - вот лишь толика персонажей, появляющихся на сцене во время концерта. (12+)

22 февраля, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 800 - 1800 рублей

Моцарт прозвучит на четырех роялях!

В рамках Абонемента № 5 «Парад клавиатур» квартет известных нижегородских пианистов представит произведения великих композиторов в авторской обработке Максима Емельянычева, талантливого музыканта, необычайно востребованного как в России, так и за рубежом. В программе первого отделения прозвучат две фантазии на темы опер В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан». Вторая часть концерта будет посвящена балету И. Стравинского «Весна священная». Яркая и необычайно контрастная программа из сочинений композиторов разных веков в переложении для четырех роялей прозвучит в Нижегородской филармонии впервые. (6+)

24 февраля, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел.

Билеты: 600 - 800 рублей

ВЫСТАВКИ

«Тбилисские мотивы». Фотографии

Русский музей фотографии предлагает вниманию нижегородцев выставку работ грузинского фотографа Александра Саакова (1937-2007). Фотокорреспондент ТАСС и АПН, обладатель более 120 наград всесоюзных и международных фотовыставок, Александр Сааков работал в разных жанрах: от портрета и репортажа до натюрморта и коллажа. Ему позировали Святослав Рихтер, Владимир Высоцкий, Арам Хачатурян, Бэлла Ахмадуллина. И эти снимки, до сих пор узнаваемые, публиковались в советской и зарубежной прессе, вызывали восхищение любителей и профессионалов.

Основную часть экспозиции составили фотографии второй половины прошлого века, созданные Александром Сааковым в его родном Тбилиси. Долгие годы он снимал тбилисские улицы и их чудаковатых и прекрасных обитателей - исчезающих носителей духа старого города.

В фотографиях Саакова оживает история: люди, улицы, ни с чем не сравнимая атмосфера старого Тифлиса. Эти черно-белые снимки словно бы заключили в себя не только зрительный образ города, но и его ароматы, звуки, то пронзительное чувство уходящего времени, которое лишь фотография властна схватить в единое мгновение и удержать навсегда. (12+)

По 17 февраля

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а; тел. 437-37-43

Билеты: уточняйте по телефону

«Гиппереализм. Романтический постмодернизм»

В Нижнем Новгороде открылась персональная выставка Ольги Гречиной - одной из выдающихся художников, работающих в разных жанрах и техниках. Ее творчество в целом не сводится ни к одному художественному направлению, которые развивались в ХХ веке, но многие из этих направлений, переплетаясь, нашли свое отражение в неповторимом стиле мастера. Ольга строит свое собственное метафорическое пространство, в котором присутствуют элементы гиперреализма, метафизической живописи, сюрреализма, поп-арта.

Используя исторические и современные темы, Ольга Гречина находит свою неповторимую сложную динамичную живописную систему. Ее картины и по своим живописным приемам строятся на противопоставлении гладкой и фактурной поверхностей. В них одновременно присутствует покой и экспрессия, статичность и бурное движение.

Гречина использует авторскую раскадровку, крупный план, детализацию, оптические эффекты, «живописный монтаж». Особое внимание художник обращает на отражение света от предметов, светотень, интенсивный цвет. (12+)

По 17 марта

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты: уточняйте по телефону

КИНО

ТРИЛЛЕР (ЮАР, США)

«Клаустрофобы»

Получив от таинственной организации приглашение пройти квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре - их собственные жизни. (16+)

Режиссер: Адам Робител. В ролях: Тейлор Рассел, Логан Миллер, Джей Эллис, Тайлер Лабин, Дебора Энн Уолл, Ник Додани, Йорки ванн Вагенинген, Корнелиус Джини-мл., Рассел Кроу, Барт Фаш.

С 7 февраля в кинотеатре «Синема РИО», Московское шоссе, 12; тел. 211-27-27

Билеты: уточняйте по телефону

КОМЕДИЯ (РОССИЯ)

«Громкая связь»

«Громкая связь» - российская адаптация нашумевшего итальянского хита 2015 года «Идеальные незнакомцы» режиссера Паоло Дженовезе. Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру - участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные открытия им предстоят. (16+)

Режиссер: Алексей Нужный («Я худею», «Елки новые»). В ролях: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов («День радио», «О чем говорят мужчины»), Ирина Горбачева («Аритмия»), Анастасия Уколова («Дед Мороз. Битва магов») и Мария Миронова («Свадьба»).

С 14 февраля в сети кинотеатров «Империя грез», тел. 8 (800) 700-27-52

Билеты: уточняйте по телефону

ТРИЛЛЕР (РОССИЯ)

«Пилигрим»

В жизни Миры всё замечательно: она - владелица модной галереи, дома ждет любящий муж. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит ее имя. Никто не знает, кто он. Его нет ни в одной базе данных. Но он знает о ней то, что может знать только очень близкий человек, хотя Мира ни разу в жизни его не видела. Благополучный мир Миры начинает разрушаться, когда выясняется, что неизвестный провел несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идет настоящая охота. (16+)

Режиссер: Александр Баршак. В главных ролях: Алексей Серебряков, Игорь Петренко, Елена Север, Татьяна Васильева, Анна Банщикова, Владимир Ильин.

С 14 февраля в сети кинотеатров «Синема Парк»; тел. 8-800-700-01-11

Билеты: уточняйте по телефону

Романтический вечер в «Белинском»

Ресторан «Белинский» приглашает всех влюбленных отметить один из самых романтичных праздников в своих стенах. Особым подарком для парочек, планирующих оформить свои отношения в 2019 году, станет скидка в 30-процентная скидка на меню «Аля-карт» и «Теппан-яки» (свои намерения вступить в законный брак необходимо будет подтвердить документально). В программе: саксофонист Алексей Молев, вокальная кавер-группа Twix-duo и дискотека. Также в День всех влюбленных для всех гостей ресторана «Белинский» пройдет презентация специальных блюд от шеф-повара и шеф-кондитера.

- Побалуйте себя и своих любимых, а мы сделаем все, чтобы этот вечер стал для вас незабываемым! - обещают организаторы.

14 февраля

Ресторан «Белинский», ул. Белинского, 63 (ТЦ «Этажи»); тел. 424-97-77