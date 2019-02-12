«Он схватил моего сына за шею и грозился сбросить с лестницы»: Суд оправдал нижегородца, напавшего на 10-летнего ребенка

«Мужчина схватил 10-летнего мальчика обеими руками за шею и приподнял от земли. В таком положении он продержал его несколько секунд и поставил его на землю. Затем, схватив мальчика за шею сзади, повел в подъезд дома, в котором проживал ребенок. На лестничной площадке подъезда он дважды толкнул мальчика, от чего ребенок ударился лицом и головой о стену.

На лестничной клетке третьего этажа он схватил ребенка одной рукой за ногу, а другой – за руку и перевесил через перила. При этом, он угрожал сбросить его вниз», - из материалов следственного комитета.

«Отказался проходить полиграф»

Эту жуткую историю прошлым летом обсуждал весь Нижний Новгород. 10 июня на одной из детских площадок в Канавинском районе между двумя детьми произошла ссора. Один из них решил рассказать о конфликте отцу – 40-летнему Александру Т., - который сразу же бросился защищать свое чадо. Не придумав ничего лучше, нижегородец решил самостоятельно наказать школьника.

Естественно, тот обо всем рассказал семье. Делом заинтересовался следственный комитет, и в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», которое дошло до суда. Но никто не ожидал, каким будет исход. Мужчину оправдали!

Оказалось, что в деле появилась свидетельница, которая встала на сторону обвиняемого. Это соседка, которая якобы видела в дверной глазок Александра и Данилу.

- И он, и его свидетельница утверждают, что мы врем! Хотя подавались даже ходатайства о прохождении полиграфа, от чего Александр отказался! Значит, ему есть, что скрывать! Если человек не виновен, ему бояться не чего! Так же подавались ходатайства о прохождении свидетелей на полиграфе, в этом уже суд отказал, - рассказала «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» Мария – мать пострадавшего мальчика.

«Закончите уже эту гнилую историю»

Нам удалось найти этого Александра и даже почти пообщаться с ним.

- А что непонятно? Я невиновен, - отрезал он.

Тем не менее поделиться подробностями того дня мужчина отказался.

- Писать обо мне плохо вас не смущал недостаток информации... Вот теперь закончите эту гнилую историю, ограничьтесь той информацией, которой владеете. А я не хочу больше возвращаться к этой теме... Все! - заявил Александр, после чего перестал выходить на связь.

Тем временем семья Данилы собирается обжаловать приговор.

- В течении 10 дней мы подадим в суд на обжалование! Уголовные дела не заводятся на пустом месте! Свою вину, кстати, Александр признал лишь частично, – подытожила Мария.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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