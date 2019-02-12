12-летний мальчик сорвался с крыши многоэтажки на Автозаводе

Страшная трагедия произошла накануне в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там днем 11 февраля 12-летний мальчик сорвался с крыши многоэтажного дома на улице Школьной. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- Мы с девушкой в это время вышли из магазина «Карусель», сначала упал его школьный рюкзак. Мы посмотрели наверх, но никого не было видно, - рассказывает нижегородец Андрей Вахрамов в группе "Нижний Новгород". - Пошли домой, в соседний дом, а минут через 15-20 вернулись обратно в магазин. Около этого подъезда уже стояли полицейские, а на асфальте лежал этот паренёк, накрытый тканью. Зрелище ужасное, до сих пор состояние не описать. Царствие небесное мальчику. Соболезнование его родителям.

Между тем, знакомые мальчика вспоминают его жизнерадостным и веселым. По их мнению, причиной гибели ребенка мог стать несчастный случай. К слову, факт трагедии подтверждают и правоохранительные органы.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.