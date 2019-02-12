2019-02-12T13:29:24+03:00
Спорт

«Торпедо» уступило екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче КХЛ 11 февраля

Встреча завершилась со счетом 5:6
Юлия ИСАЕВА
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Фото: сайт ХК "Торпедо"Фото: сайт ХК "Торпедо"
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В понедельник, 11 февраля 2019 года, нижегородское «Торпедо» встречалось с екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Матч прошел на территории соперника и завершился со счетом 6:5 в пользу «Автомобилиста».

Игра с самого начала была очень активной с обеих сторон. За первую двадцатиминутку команды успели забросить по одной шайбе. А вот второй период стал настоящей перестрелкой. Хоккеисты «накидали» в ворота друг другу семь шайб: четыре – хозяева льда, три – гости.

Последний период был для автозаводцев тяжелым: они изо всех сил пытались сравнять счет. На 51-й минуте «Автомобилист» забросил еще одну шайбу в ворота «Торпедо». Одну шайбу им удалось отыграть, а вот на вторую не хватило времени. Встреча завершилась проигрышем нижегородцев с разницей в одно очко.

Напомним, это была четвертая встреча «Торпедо» и «Автомобилиста» за текущий сезон. В первый раз они играли в Екатеринбурге 22 ноября. Тогда нижегородцы одержали победу со счетом 3:1. Следующий матч проходил 21 декабря на льду в КРК «Нагорный». Тогда гости победили с разгромным счетом 5:1. В третий раз команды снова сражались в Нижнем Новгороде 12 января. «Торпедо» обыграло «Автомобилист» со счетом 3:2.

Кстати, подробное расписание игр нижегородского «Торпедо» на текущий сезон можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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