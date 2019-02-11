Нижегородская «училка» придралась к Лере Кудрявцевой и Дмитрию Киселеву

Нижегородка Татьяна Гартман разместила очередной выпуск программы «Училка vs ТВ» на YouTube. Первой под раздачу попала ведущая «Секрета на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева, которая вставила в слово дополнительную букву.

Нижегородская "училка" переключилась на Леру Кудрявцеву и Дмитрия Киселева.Блогер Татьяна Гартман разбирает ошибки российских телеведущих [видео]

- Этим летом между вашими детьми Ариной и Матвеем случился небольшой инциНдент, - заявила знаменитая блондинка.

«Училка» напомнила, что в слове «инцидент» - две буквы «н», третья лишняя.

Не менее ярко высказалась ведущая передачи «60 минут» на «России-1» Ольга Скабеева.

- Кто-то, может быть, почерпнет для себя новые слова, лексику, в том числе абсентную, - сказала журналист.

- Давайте разбираться. Слово «абсентный» образовано от абсента, а это алкоголь. Получается, абсентная лексика - алкогольная, - рассуждает «училка». - Скорее всего, ведущая имела в виду обсценную лексику, которая означает сквернословие и нецензурную брань.

А другой ведущий того же канала Дмитрий Киселев запутался в падежах. Случилось это в программе Юрия Дудя на YouTube.

- …военный корреспондент. И он рассказывал то, о чем видит, - выдал заместитель гендиректора ВГТРК.

Татьяна Гартман отметила, что говорить «то, о чем видит», неправильно. Оба местоимения должны стоять в одном падеже, а, значит, правильно говорить «то, что видит».

- И вообще сложно представить, что можно о чем-то видеть, - добавила «училка». - О чем-то можно думать, разговаривать или рассуждать, но не видеть! И вот, что интересно. Автор блога продублировал эту ошибку в титрах. То ли хотел подчеркнуть хромающий русский Киселева, то ли акцентировал внимание на этой фразе случайно.

Не обошлось в свежем выпуске «Училки» без Ивана Урганта, частого «гостя» Татьяны Гартман. Ведущий «Вечернего Урганта» допустил неправильное ударение в слове «переключит».

- Иван сказал переклЮчит, а надо переключИт, - пояснила блогер. - А для запоминания могу предложить стишок: телевизор включим и чуть-чуть помолчим.

Напоследок блюстительница грамотности оставила ведущего «Судьбы человека» Бориса Корчевникова.

- Для этой роли актер почти год ездил на бесконечные пробы, но все усилия окупились стОрицей, - произнес работник канала «Россия 1».

- Это ошибка. Правильно - сторИцей. Чтобы легче запомнить, нужно покопаться в этимологии этого слова. Наречие сторицей образовалось от существительного сторИца, а сторица - это период времени в сто дней, - заключила «училка».