2019-02-11T12:31:22+03:00
Общество

Нижегородская «училка» придралась к Лере Кудрявцевой и Дмитрию Киселеву

Блогер Татьяна Гартман разобрала ошибки российских телеведущих [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Учительница из Нижнего Новгорода придралась к Дмитрию Киселеву, который допустил ошибку в интервью Юрию Дудю.Учительница из Нижнего Новгорода придралась к Дмитрию Киселеву, который допустил ошибку в интервью Юрию Дудю.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Нижегородка Татьяна Гартман разместила очередной выпуск программы «Училка vs ТВ» на YouTube. Первой под раздачу попала ведущая «Секрета на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева, которая вставила в слово дополнительную букву.

Нижегородская "училка" переключилась на Леру Кудрявцеву и Дмитрия Киселева.Блогер Татьяна Гартман разбирает ошибки российских телеведущих [видео]

- Этим летом между вашими детьми Ариной и Матвеем случился небольшой инциНдент, - заявила знаменитая блондинка.

«Училка» напомнила, что в слове «инцидент» - две буквы «н», третья лишняя.

Не менее ярко высказалась ведущая передачи «60 минут» на «России-1» Ольга Скабеева.

- Кто-то, может быть, почерпнет для себя новые слова, лексику, в том числе абсентную, - сказала журналист.

- Давайте разбираться. Слово «абсентный» образовано от абсента, а это алкоголь. Получается, абсентная лексика - алкогольная, - рассуждает «училка». - Скорее всего, ведущая имела в виду обсценную лексику, которая означает сквернословие и нецензурную брань.

А другой ведущий того же канала Дмитрий Киселев запутался в падежах. Случилось это в программе Юрия Дудя на YouTube.

- …военный корреспондент. И он рассказывал то, о чем видит, - выдал заместитель гендиректора ВГТРК.

Татьяна Гартман отметила, что говорить «то, о чем видит», неправильно. Оба местоимения должны стоять в одном падеже, а, значит, правильно говорить «то, что видит».

- И вообще сложно представить, что можно о чем-то видеть, - добавила «училка». - О чем-то можно думать, разговаривать или рассуждать, но не видеть! И вот, что интересно. Автор блога продублировал эту ошибку в титрах. То ли хотел подчеркнуть хромающий русский Киселева, то ли акцентировал внимание на этой фразе случайно.

Не обошлось в свежем выпуске «Училки» без Ивана Урганта, частого «гостя» Татьяны Гартман. Ведущий «Вечернего Урганта» допустил неправильное ударение в слове «переключит».

- Иван сказал переклЮчит, а надо переключИт, - пояснила блогер. - А для запоминания могу предложить стишок: телевизор включим и чуть-чуть помолчим.

Напоследок блюстительница грамотности оставила ведущего «Судьбы человека» Бориса Корчевникова.

- Для этой роли актер почти год ездил на бесконечные пробы, но все усилия окупились стОрицей, - произнес работник канала «Россия 1».

- Это ошибка. Правильно - сторИцей. Чтобы легче запомнить, нужно покопаться в этимологии этого слова. Наречие сторицей образовалось от существительного сторИца, а сторица - это период времени в сто дней, - заключила «училка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нижегородская "училка" Татьяна Гартман против безграмотности телевизионщиков»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сожалею, раскаялся и осознал»: прокуратура отказалась обвинять на суде школьника-хакера, который подделывал пятерки
Владимиру Жоглику грозила колония за то, что 2,5 года назад, будучи учеником 11-го класса, он взломал электронный дневник. Но суд начался с необычного заявления от гособвинения
Новости 24
В Нижнем Новгороде разыскивают пропавшего 15-летнего Алексея Баканова
Порядка 10 обращений поступили в Роспотребнадзор после массового отравления хлором в нижегородском бассейне
Три пешехода погибли под колесами спецтехники в Нижегородской области в минувшую субботу
Гендиректор нижегородского фонда капремонта Геннадий Дурдаев сегодня будет отправлен в отставку
«Торпедо» на выезде сразится с екатеринбургским «Автомобилистом» 11 февраля
56-летний мужчина погиб на пожаре в Красных Баках 10 февраля
Житель Кулебак предстал перед судом за «пьяную» езду на мопеде
31-летняя женщина украла у нижегородки кошелек в аптеке
Оборот розничной торговли увеличился в Нижегородской области
Студенты НГИЭУ смогут принять участие в летней школе в Белграде
В Нижнем Новгороде молодая мать обокрала квартиру, которую снимала
Нижегородские предприниматели смогут получить консультацию в региональном минпроме
Случай незаконной охоты на кабанов выявили в Починковском районе
В Нижегородской области вырос объем инвестиций в сельское хозяйство
Бесплатные консультации для пенсионеров и льготников пройдут в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области подешевели свинина и куриные яйца
Департамент образования проведет проверку по факту пропажи двух детей из детсада
Жители Дзержинска обсудили благоустройство центрального парка
Глеб Никитин поздравил нижегородских и российских дипломатов с профессиональным праздником
Аттестат и дипломы экс-депутата Валерия Гельжиниса признаны недействительными
Губернатор подписал распоряжение об увольнении Алексея Сырова с поста министра строительства
Около 30 нижегородских школ закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ
«ЛУКОЙЛ» предупреждает о появлении фейковых писем
Две управляющие компании Нижнего Новгорода обязали очистить крыши домов от сосулек
Пропавшие из нижегородского детсада мальчики найдены
Овцеводство и козоводство получат господдержку в Нижегородской области
Нижегородец задушил бывшую жену в день развода